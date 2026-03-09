अमेरिकन पॉप स्टार माइकल जैक्सन की 25 जून 2009 को मौत हो गई थी। उनकी मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। उनकी 66वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके पूर्व बॉडीगार्ड बिल विटफील्ड ने उनसे जुड़ी कई पुरानी बातों को याद किया। साथ ही ये बताया कि वास्तव में माइकल की मौत का असली कारण क्या था। बिल ने माइकल जैक्सन की मौत और उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी।

बिल व्हिटफील्ड ने ब्रिटिश अखबार The Sun को दिए इंटरव्यू में बताया था कि माइकल जैक्सन के बारे में जो आरोप लगाए गए थे, उन्हें लेकर वो खुद बहुत आहत थे। बिल के मुताबिक, माइकल ने एक बार उनसे कहा था कि वो किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद अपनी कलाई काट लेंगे, वो ऐसे आरोपों से बेहद दुखी और परेशान रहते थे।

माइकल जैक्सन का निधन 25 जून 2009 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। उस समय उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। बाद में जांच में सामने आया कि उन्हें गलत तरीके से दवाइयां दी गई थीं। इस मामले में उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मर्रे को जिम्मेदार माना गया और उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया।

माइकल की मौत नहीं थी साजिश

कई साल बाद बिल व्हिटफील्ड ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कई बार सोचा कि क्या माइकल जैक्सन की मौत किसी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की। बिल ने बताया कि माइकल अपनी मौत से पहले काफी कमजोर हो चुके थे। उस समय वो अपने बड़े म्यूजिक टूर This Is It की तैयारी कर रहे थे। इस टूर से पहले उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उनके आसपास कई नए लोग आ गए थे और काम का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था।

यह भी पढ़ें: मुंबई दिखाया, पार्लियामेंट में बोलना सिखाया: कपिल के शो में रवि किशन ने मनोज तिवारी पर साधा निशाना

हेक्टिक शेड्यूल पड़ा भारी

उन्होंने कहा कि माइकल लगातार रिहर्सल कर रहे थे, उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त और थकाने वाला हो गया था। हर दिन घंटों अभ्यास करना, मीटिंग्स और तैयारियों के बीच वो काफी थक जाते थे। बिल के मुताबिक यही सारी चीजें मिलकर उन पर भारी पड़ने लगी थीं।

तनाव का शिकार हुए माइकल जैक्सन

बिल ने आगे कहा कि माइकल जैक्सन के आसपास हमेशा बहुत सारे लोग रहते थे। कई लोग सिर्फ उनके साथ रहने के लिए नहीं बल्कि उनसे कुछ पाने की उम्मीद में भी जुड़े रहते थे। ऐसे माहौल में माइकल पर लगातार दबाव बना रहता था। उनके मुताबिक, लगातार काम का दबाव, लोगों की उम्मीदें और निजी तनाव, ये सब मिलकर किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं। बिल का मानना है कि माइकल भी इसी तनाव और थकान का शिकार हो गए थे।

यह भी पढ़ें: ‘अच्छा होगा वह बाहर न निकलें’, अभिनेता-निर्देशक आर पार्थिबन ने तृषा को दी घर में रहने की सलाह, बोले- इससे ​​बहुत सारी समस्याएं…

बता दें कि बिल व्हिटफील्ड ने साल 2006 में माइकल जैक्सन के बॉडीगार्ड के रूप में काम करना शुरू किया था और वो लंबे समय तक उनके साथ रहे। इसलिए उन्होंने माइकल को करीब से देखा था और उनकी जिंदगी के कई पहलुओं के गवाह भी रहे। माइकल जैक्सन को लेकर अन्य खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…