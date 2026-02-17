बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की वाइफ सुनीता आहूजा ने उन पर कई आरोप लगाए। इसके बाद अभिनेता ने भी एक इंटरव्यू दिया और उन आरोपों का जवाब दिया था। अब एक इंटरव्यू में म्यूजिक कंपोजर और शो ऑर्गनाइजर अबू मलिक ने गोविंदा को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक बार एक्टर अपने ही जीजा के लाइव इवेंट में नहीं आए थे।

गोविंदा ने पहले खुद ही अबू से महाराष्ट्र के एक गांव पुसद में शो करने की रिक्वेस्ट की और फिर हजारों फैंस को इंतजार करवाया, जबकि अभिनेता को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था। इसे गोविंदा के जीजा प्रोड्यूसर आत्म प्रकाश शर्मा ने ऑर्गनाइज किया था, जो उनकी बहन पद्मा शर्मा के पति थे।

गोविंदा ने करवाया फैंस को इंतजार

सालों पहले का किस्सा याद करते हुए अबू ने ‘मां कसम’ के एक एपिसोड में बताया, “गोविंदा उस समय एक बड़े स्टार बन गए थे। उन्होंने मुझसे उनके लिए एक शो करने को कहा ताकि वे कुछ पैसे बचा सकें। उन्होंने महाराष्ट्र के एक गांव में एक शो रखा। मैंने हां कह दिया, क्योंकि गोविंदा पहले से ही मेरे लिए एक फिल्म कर रहे थे, मैं उनके लिए यह मुफ्त में करने को तैयार था। मैं डांसर्स, कोरियोग्राफी और म्यूजिशियन के लिए एक टॉप पर्सन था, वे हमेशा मेरे साथ रहते थे।”

अबू ने याद किया कि हजारों लोग गोविंदा को देखने आए थे और वेन्यू भरा हुआ था। हालांकि, गोविंदा नहीं आए। इसके बाद अबू ने अपने भाई डब्बू मलिक को गोविंदा की जगह इवेंट में दिखाया और पूरी सिचुएशन को बचाया। अबू ने कहा, “मेरा छोटा भाई डब्बू मेरे साथ था। सब अपने कपड़े बदल रहे थे, मुझे लगा कि शायद गोविंदा आने वाले हैं। डब्बू गोविंदा जैसे दिखते थे- छोटे, स्मार्ट, प्यारे दिखने वाले। ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ, गाने बजने लगे, सब गोविंदा के बारे में पूछ रहे थे। मैं अनाउंस करता रहा कि गोविंदा जल्द ही आने वाले हैं।”

अबू ने आगे कहा, “लेकिन वह नहीं आए। मुझे लगा कि ये 15 हजार लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बताया गया कि उन्हें वहां लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वहां कहां उतरेंगे। जब मुझे एहसास हुआ कि गोविंदा नहीं आने वाले, तो मैंने अपने भाई को वहां खड़े देखा। मैंने उससे डांसर्स की चमकदार कॉस्ट्यूम पहनकर परफॉर्म करने को कहा।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “मैंने उससे स्टेज पर आने और गोविंदा के सभी गानों पर डांस करने को कहा। इसके बाद मैंने वहां एक बस तैयार रखी थी, जो पीछे खड़ी थी, ताकि जैसे ही वह बाहर निकले, बस में चढ़कर जल्दी से चला जाए और हमने सच में ऐसा ही किया।”

