राज कपूर को खाने-पीने का बेहद शौक था। उनके परिवार वाले भी कई बार बता चुके हैं कि वह न सिर्फ खुद स्वादिष्ट खाना पसंद करते थे, बल्कि आसपास के लोगों को भी खिलाने में खुशी महसूस करते थे। बड़े स्टार होने के बावजूद राज कपूर अक्सर खुद स्थानीय दुकानों और बेकरी में जाकर सामान खरीदते थे। एक बार तो पुणे की एक बेकरी में उन्हें दुकानदार की डांट भी सुननी पड़ गई थी।

यूट्यूबर कुणाल विजयकर के शो ‘खाने में क्या है’ में पुणे की सिटी बेकरी के मालिक सलामत ने यह दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि राज कपूर अक्सर पुणे के पास लोनी स्थित अपने फार्महाउस पर आते थे और उनकी बेकरी से ब्रून पाव खरीदा करते थे।

सलामत ने हंसते हुए बताया, “मेरे दादाजी बड़े अलग मिजाज के इंसान थे। उस समय ब्रेड या पाव पैक करके नहीं दिया जाता था। ग्राहक खुद उसे उठाकर अपने बैग में रखता था। एक दिन राज कपूर आए और ब्रून पाव मांगा। दादाजी ने पाव काउंटर पर रख दिया, लेकिन राज कपूर वहीं खड़े रहे। शायद उन्हें लगा कि पाव पैक करके दिया जाएगा।”

कुछ देर इंतजार करने के बाद सलामत के दादाजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने राज कपूर से कहा, “लेना है तो लो, नहीं तो वापस रख दूं?” इस पर राज कपूर ने जवाब दिया, “नहीं-नहीं अंकल, चाहिए तो।”

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उसी दौरान वहां काम करने वाले एक नेपाली कर्मचारी ने दादाजी को धीरे से बताया कि ये मशहूर अभिनेता और फिल्मकार राज कपूर हैं। लेकिन यह सुनकर भी दादाजी का रवैया नहीं बदला। सलामत ने बताया, “दादाजी ने फिर भी उन्हें डांटते हुए कहा, अगर लेना है तो ले जाओ, नहीं तो वापस रख देते हैं।” राज कपूर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, “अंकल, गुस्सा मत होइए, मैं ले जाता हूं।”

कपूर परिवार और खाने का रिश्ता

साल 2025 में राज कपूर की 100वीं एनिवर्सरी के मौके पर कपूर परिवार नेटफ्लिक्स के शो ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ में नजर आया था। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर से जुड़ी कई यादें साझा कीं। सबने बताया कि दोनों को लोगों को खिलाना-पिलाना बहुत पसंद था।

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करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने बताया कि बचपन में वे घी डालकर मैक एंड चीज खाया करती थीं। वहीं रणबीर कपूर ने कहा कि उनकी दादी के हाथ का बेक्ड मैक एंड चीज आज भी उनकी सबसे प्यारी यादों में शामिल है।

राज कपूर की नातिन रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर कपूर को अपने दादाजी के हाथ का बटर चिकन बेहद पसंद था। वह अक्सर बटर चिकन को नूडल्स, फ्राइड राइस या किसी भी चीज के साथ खा लेते थे। रिद्धिमा ने यह भी बताया कि उनकी दादी एक खास डिश ‘चाइनीज आलू’ बनाती थीं, जो आलू टिक्की जैसी होती थी, लेकिन उसमें चाइनीज फ्लेवर होता था। परिवार के सभी लोग उसे बड़े चाव से खाते थे।