बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों और ग्लैमर तक सीमित नहीं है, यहां सितारों के बयान भी कई बार ऐसी हलचल मचा देते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह उन्हीं की चर्चा होने लगती है। कई स्टार्स अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी यही बेबाकी विवादों की वजह बन जाती है।

किसी ने राजनीति पर बयान दिया, किसी ने इंडस्ट्री के अंदरूनी सच पर खुलासा किया, तो किसी के पुराने इंटरव्यू ने नया बवाल खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है।

कंगना रनौत

जब भी बॉलीवुड में विवादित बयानों की बात होती है, कंगना रनौत का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने नेपोटिज्म, फिल्म माफिया, राजनीति और कई बड़े सितारों पर खुलकर बयान दिए। कंगना के इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।

उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर राय रखी, जिसके चलते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच चुकी है। आइए जानते हैं उनके कुछ सबसे चर्चित विवादित बयानों के बारे में।

नेपोटिज्म पर हमला

कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कई बड़े फिल्मी परिवारों पर निशाना साधा, जिसके बाद नेपोटिज्म पर लंबी बहस शुरू हो गई।

बॉलीवुड माफिया टिप्पणी

उन्होंने कई बार कहा कि इंडस्ट्री में कुछ लोग मिलकर बाहरी कलाकारों का करियर खराब करते हैं। इस बयान के बाद कई सितारों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया दी थी।

राजनीतिक बयान

कंगना ने कई राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। उनके कुछ ट्वीट्स और इंटरव्यू राजनीतिक विवादों का कारण बने और काफी चर्चा में रहे।

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मुंबई पर बयान

उन्होंने एक समय मुंबई की तुलना असुरक्षित माहौल से की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री पर आरोप

कंगना ने कई इंटरव्यू में दावा किया कि बॉलीवुड में गुटबाजी होती है और कुछ कलाकारों को जानबूझकर आगे बढ़ाया जाता है।

सोशल मीडिया पोस्ट्स

कंगना के सोशल मीडिया पोस्ट्स कई बार विवादों में रहे। कुछ पोस्ट्स पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, जबकि समर्थकों ने उनके बेबाक अंदाज की तारीफ भी की।

स्टार्स पर व्यक्तिगत टिप्पणियां

उन्होंने कई मशहूर कलाकारों और फिल्ममेकरों पर सीधे नाम लेकर टिप्पणियां कीं, जिससे अक्सर जवाबी बयानबाजी शुरू हो जाती थी।

नसीरुद्दीन शाह

नसीरुद्दीन शाह अपने गंभीर अभिनय के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कई बयान बड़े विवादों की वजह बने और लंबे समय तक चर्चा में रहे। उनके कई बयानों ने समय-समय पर बहस और विवाद खड़े किए। जैसे-

देश में बढ़ती असहिष्णुता पर बयान

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें समाज में बढ़ती नफरत और असहिष्णुता को लेकर चिंता होती है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस छिड़ गई थी।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी

उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिल रहा है। इस बयान को लेकर भी काफी प्रतिक्रियाएं आई थीं।

धर्म और राजनीति पर राय

नसीरुद्दीन शाह ने कई बार धर्म और राजनीति के मेल पर सवाल उठाए। उनके ऐसे बयानों पर समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष सामने आए।

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फिल्म इंडस्ट्री पर टिप्पणी

उन्होंने बॉलीवुड में बदलते कंटेंट और स्टार सिस्टम को लेकर भी कई बार खुलकर बात की। कुछ लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने असहमति जताई।

समकालीन मुद्दों पर खुली राय

वह अक्सर इंटरव्यू में समसामयिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं, जिसके कारण उनके बयान वायरल हो जाते हैं।

अनुपम खेर

अनुपम खेर भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर राय रखते हैं। उनके बयानों पर कई बार समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिला है।

स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर अपने स्पष्ट विचारों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। समाज, राजनीति और फिल्मों पर उनकी राय कई बार सोशल मीडिया पर बहस का कारण बनी।

CAA और NRC पर बयान

जब देशभर में CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब स्वरा भास्कर ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनके समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक आवाज बताया, जबकि विरोधियों ने कहा कि वह राजनीति में जरूरत से ज्यादा दखल देती हैं। इस मुद्दे पर उनका नाम लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मीडिया ट्रायल पर प्रतिक्रिया

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को लेकर तीखी बहस चल रही थी, तब स्वरा भास्कर ने मीडिया कवरेज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना जांच पूरी हुए लोगों को दोषी ठहराना गलत है। उनके इस बयान पर कुछ लोगों ने समर्थन किया, जबकि कई यूजर्स ने उन्हें बॉलीवुड लॉबी का हिस्सा बताकर ट्रोल किया।

करवाचौथ और परंपराओं पर टिप्पणी

स्वरा भास्कर ने कई बार महिलाओं से जुड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों, खासकर करवाचौथ जैसे त्योहारों पर अपनी राय दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों सिर्फ महिलाएं ही पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे महिलाओं की स्वतंत्र सोच बताया, जबकि कुछ ने इसे भारतीय परंपराओं का अपमान कहा।

बॉलीवुड में नेपोटिज्म और पक्षपात पर बयान

स्वरा ने कई मौकों पर फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद, इनसाइडर-आउटसाइडर बहस और अवसरों की असमानता पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा पहचान को महत्व मिलता है। इस बयान के बाद कुछ कलाकारों ने उनका समर्थन किया, तो कुछ ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया मुद्दा बताया।

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महिलाओं के अधिकार और सामाजिक मुद्दों पर बयान

स्वरा भास्कर महिलाओं की सुरक्षा, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में पितृसत्ता जैसे मुद्दों पर लगातार बोलती रही हैं। कई बार उनके ट्वीट्स वायरल हुए और उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि वह अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटेंगी।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

स्वरा भास्कर उन सितारों में गिनी जाती हैं जो सोशल मीडिया पर सीधे जवाब देने के लिए भी मशहूर हैं। ट्रोलिंग या आलोचना होने पर वह कई बार तीखे अंदाज में जवाब देती दिखीं, जिससे विवाद और बढ़ जाता है।

बॉलीवुड सितारों की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही विवादों से घिरी भी रहती है। कई बार बयान जानबूझकर दिए जाते हैं, तो कई बार शब्दों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि जब भी स्टार्स बोलते हैं, इंटरनेट पर हलचल जरूर मचती है।