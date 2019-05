View this post on Instagram

गर्मीयाँ आ गई हैं जूस तो में पी रही हूँ पर ये देखो जूस निकाल कौन रहा हैं @karanchaudhary96 😂😂 #sapnaharyanvi😘😘 #sapnachoudhary😘 #sapna_choudhary #sapnachoudharyvideo #sapnachoudharydance #sapna #sapnachaudhary #sapnachoudharyvideosong #sapnachoudharysong #sapnadance #sapna_chaudhary #sapnachoudhary #sapnaharyanvi #haryanakijaan #haryanvi #haryanvidancer💃 #haryana #summer #sundaytimes #sundayshoot📷 #sundaymood #sundayfeeling #sundayshoot #sunday #sundayvibes #sundayfunday