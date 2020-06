सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की खुदकुशी का मामला गरमाता जा रहा है। सुशांत की मौत की खबर के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद को लेकर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) घिरे हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर करण से जुड़ा एक टेक्स्ट क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे करण लोगों को नंबर देकर फोन नहीं उठाते।

इस वायरल हो रही टेक्स्ट क्लिप में लिखा है, ‘इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का लैंडलाइन नंबर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड था और सोचा, अब तो लाइफ सेट है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो धर्मा प्रॉडक्शन इंट्रोड्यूसिंग आयुष्मान खुराना होगा। अगले दिन मैंने नंबर डायल किया। बताया गया करण ऑफिस में नहीं हैं। दूसरे दिन, मैंने फिर कॉल किया, बताया गया कि करण व्यस्त हैं। आखिरकार मेरा भ्रम टूट गया, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सिर्फ स्टार्स किड के साथ काम करते हैं और आपके साथ काम नहीं कर सकते।’

