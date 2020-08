जब लिप लॉक पर अड़े डायरेक्टर को भोजपुरी एक्ट्रेस ने सिखाया सबक, प्रोड्यूसर को करना पड़ा बीच बचाव

परदे पर इंटिमेट सीन को ही कायमाबी का फॉर्मूला मान लिया जाता है। कई बार एक्टर्स ऐसे सीन डायरेक्टर के दवाब में आकर कर लेते हैं तो कई इसका विरोध कर देते हैं। ऐसा ही वाकया एक बार भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस शुभी शर्मा के साथ भी हुआ था। डायरेक्टर चाहते थे कि शुभी शर्मा फिल्म के एक गाने में एक्टर के साथ लिप लॉक सीन शूट करें लेकिन एक्ट्रेस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था।

इस पूरे किस्से को बताते हुए एक इंटरव्यू में शुभी शर्मा ने कहा था कि उन्हें लिप लॉप करने के लिए दबाव डाला गया था और कहा गया कि स्क्रिप्ट की डिमांड है। शुभी शर्मा के मुताबिक निर्देशक ने कहा कि गाना खत्म होने के बाद आपको हीरो को लिप किस करना है। जिसपर उन्होंने दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मांग ली थी।

एक्ट्रेस ने आगे बताया, ‘जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसकी तो जरूरत नहीं है। लिप लॉक के बिना भी इस गाने को पूरा कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टर से इस बारे में बात की। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें बस लिप किस चाहिए था।’

शुभी शर्मा आगे बताती हैं कि निर्देशक लिप किस पर अड़े थे लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं लिप लॉक जैसा कोई सीन नहीं दूंगी। आपको गाना फिल्माना है तो फिल्माइए वरना मैं तो चली। शुभी शर्मा आगे कहती हैं कि सेट पर मेरा तेवर देख प्रोड्यूसर भागते हुए मेरे पास आए। उन्होंने डायरेक्टर से कहा, ‘यार गाना फिल्माओ और आगे बढ़ो। जबरदस्ती का सीन ना बनाओ।’

एक्ट्रेस ने बताया कि प्रोड्यूसर के बीच बचाव करने के बाद बिना लिप लॉक के ही गाना शूट हुआ। उन्होंने बाद में डायरेक्टर को समझाते हुए कहा कि सभी के साथ यह सब नहीं चलता है। इस घटना के बाद फिल्म के निर्देशक शुभी शर्मा से बचते रहे। फिल्म भी आराम से शूट हुआ।

शुभी शर्मा इस वाकए के बाद हर फिल्म को साइन करने से पहले साफ कर देती हैं कि वह आपत्तिजनक सीन नहीं करेंगी। बकौल शुभी शर्मा फिल्म के साइन करने से पहले चीजें मैं साफ कर देती हूं कि मुझे जिस पर आपत्ति होगी, वह सीन मैं नहीं कर पाऊंगी। आज तक मैं उस पर कायम हूं।

साल 2008 में फिल्म ‘चलनी के चालल दुल्हा’ से भोजपुरी में अपने करियर की शुरुआत करने वाली शुभी शर्मा (Shusbhi Sharma) को ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी में इस पहली फिल्म से दर्शकों के निगाह में आईं शुभी शर्मा को उसी साल Best Female Debut of the Year का अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद शुभी शर्मा भोजपुरी के कई सुपरस्टार के साथ नजर आईं।

बता दें कि शुभी शर्मा मूलत: जयपुर की रहने वाली हैं। भोजपुरी में आने से पहले शुभी शर्मा कई राजस्थानी एल्बम में काम कर चुकीं हैं। बात करें उनके भोजपुरी करियर की तो, उन्होंने अब तक भोजपुरी की लगभग 40 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकीं हैं। खेसारी लाल यादव के साथ शुभी शर्मा का गाना, ले अइहा बंगलिया से दवइया ए बालम काफी हीट हुआ था।

