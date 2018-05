रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर जब आलिया भट्ट से किया गया सवाल, शर्म से हो गईं लाल

बी-टाउन में पिछले कुछ वक्त से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा हो रही है। सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में दोनों ने एक साथ पहुंचकर लोगों के बीच एक और सवाल छोड़ दिया है। हालांकि अब खुद आलिया भट्ट एक टॉक शो में रणबीर कपूर के साछ रिलेशनशिप को स्वीकारा है। जब आलिया से रणबीर को डेट करने का सवाल किया जाता है तो राजी एक्ट्रेस का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आलिया इस समय जहां भी जाती हैं उनसे रणबीर कपूर के साथ रिश्ते को लेकर सवाल किया जाता है जिसके बाद आलिया ने फिल्म ‘राजी’ के प्रमोशन का हिस्सा न बनने का फैसला लिया था।

हाल ही में एक इंवेट के दौरान जब आलिया से रणबीर के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो आलिया ने कहा, ”आप लोग सही हैं, हम दोनों दोस्त से कहीं ज्यादा है, हम को-एक्टर्स भी हैं। हम एक साथ खूबसूरत फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में भी काम कर रहे हैं, जो अगले साल रिलीज होगी।” आलिया भट्ट बीते हफ्ते आप की अदालत में भी गई थीं, जहां पर उनसे यही सवाल किया गया था हालांकि आलिया बड़ी खूबसूरती से इस स्थिति को संभाल लिया था। आलिया ने इस सवाल का न तो हां जवाब दिया और न ही इंकार किया, लेकिन वह सवाल सुनकर शर्म से लाल हो गई थीं। आलिया से जब सवाल किया गया कि आपका नाम वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जुड़ चुका है तो आलिया ने कहा, ”जिसके साथ होगा तो उसके साथ नाम जुड़ेगा ही।”

Alia Bhatt blushes when asked about dating rumours with #RanbirKapoor on #AapKiAdalat. Show will be telecast on Saturday May 12 at 10 pm @indiatvnews @aliaa08 pic.twitter.com/w2qn69lJDw

— India TV (@indiatvnews) May 11, 2018