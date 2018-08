अर्जुन कपूर ने उड़ाया आलिया भट्ट का मजाक, जवाब मिला- गेट लॉस्ट

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर एक्टिंग के अलावा इंडस्ट्री के दोस्तों की पोस्ट पर तुरंत कमेंट करने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने बीते सोमवार को किया। दरअसल एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर शेयर की थी। जिसमें वह फिल्ममेकर करण जौहर के बेटे यश की कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। आलिया की पोस्ट पर अर्जुन कपूर ने ऐसा कमेंट किया कि एक्ट्रेस ने उन्हें रिप्लाई में गेट लॉस्ट कह दिया।

आलिया ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा- ‘मेरा ब्यूटीफुल बेबी भाई, जरा उसका चेहरा देखो।’ अर्जुन ने ‘राजी’ एक्ट्रेस की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखा- ‘हम्म लेकिन वह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं लग रहा है।’ आलिया ने एक्टर को रिप्लाई देते हुए लिखा- तुम जाओ वह शांत होकर खेल रहा। पिता और निर्देशक यश जौहर की याद में ही करण जौहर ने बेटे का नाम यश रखा है। करण की एक बेटी भी है जिसका नाम रूही है।

फिल्ममेकर करण ने आलिया भट्ट को धर्मा प्रोड्क्शन के बैनर तले बनीं फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। आलिया ने एक ताजा इंटरव्यू में करण जौहर के बारे में बात करते हुए कहा कि वह उन पर बहुत विश्वास करती हैं। आलिया ने कहा, ”करण जौहर ही इंडस्ट्री के एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही बातें शेयर करती हूं।”

बता दें कि अर्जुन कपूर ने कुछ वक्त पहले अभिनेत्री कैटरीना कैफ की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के कमेंट बॉक्स में लिखा था कि लग रहा है डैंड्रफ दिख रहा है। अर्जुन ने राखी के मौके पर एक फैमिली फोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने चाचा अनिल कपूर का मजाक उड़ाया था। ‘रेस-3’ एक्टर ने भी भतीजे अर्जुन को ‘करारा’ जवाब दिया था। अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘नमस्ते लंदन’ है। फिल्म में अर्जुन और परिणीति की जोड़ी नजर आएगी। जबकि आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्में ‘कलंक’, ‘गली बॉय’ और ‘तख्त’ हैं।

None of us have an answer why @AnilKapoor has worn sunglasses in a family picture. Maybe he thought we are his fans. pic.twitter.com/VeXuMHFMW3

— Arjun Kapoor (@arjunk26) August 26, 2018