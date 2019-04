Arbaaz Khan Reveals About his Divorce From Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा इन दिनों अर्जुन कपूर संग रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने साल 2017 में एक-दूसरे से तलाक ले लिया था। हालांकि आज भी फैन्स के जहन में सवाल है कि आखिर मलाइका ने अरबाज खान से तलाक क्यों लिया? वहीं एक इवेंट के दौरान अरबाज खान मलाइका संग तलाक के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए थे। अरबाज खान ने अपने बेटे अरहान के बारे में बात करते हुए कहा था कि उसने हम दोनों को अलग होते हुए देखा है।

दरअसल कुछ वक्त पहले अरबाज खान दिल्ली में आयोजित इंडियन जूनियर प्लेयर लीग T20 के लॉन्च में पहुंचे थे। यहां अरबाज खान ने अपने 14 साल के बेटे अरहान के बारे में भी बात की थी। अरबाज ने कहा था, ”मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा जागरूक रहता हूं। मेरा बेटा अरहान 14 साल का है। उसने हाल ही में अपने माता-पिता को अलग होते हुए भी देखा। उसे इस वक्त सही मार्गदर्शन और अटेंशन की जरूरत है। वहीं मुझे उसे सही शिष्टाचार सिखाने की भी जरूरत है।” अरबाज ने आगे कहा था, ”मेरा और मलाइका का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। वहीं उसके परिवार के साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं। बेटे को प्राथमिकता देकर मैं हर स्थिति को मैनेज करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि कपल ने अभी तक अपने रिश्ते का खुलासा नहीं किया है। मलाइका और अर्जुन को अक्सर एक-दूसरे के साथ भी स्पॉट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अरबाज खान मॉडल जॉर्जिया संग रिलेशनशिप में हैं। कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अरबाज और जॉर्जिया शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं मलाइका और अर्जुन को लेकर कहा जा रहा है कि कपल इस साल के अंत तक शादी कर सकता है।

