देखिए क्या हुआ जब अनुपम खेर ने अपनी मां से पूछा- पहली बार कब लगाया था परफ्यूम?

अभिनेता अनुपम खेर पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकार के मुखर समर्थक के रूप में सामने आए हैं। अनुपम करियर के इस दौर में चुनिंदा फ़िल्मों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और अपने करियर को लेकर काफी संतुष्ट नज़र आते हैं। वे जब फ़िल्मों में सक्रिय नहीं होते हैं तो अक्सर अपनी मां के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी मां दुलारी खेर के साथ एक और नोकझोंक से भरा वीडियो शेयर किया है। अनुपम ने ट्वीटर पर इस वीडियो को शेयर किया है। अनुपम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा – मैंने अपनी मां से पूछा कि आपने पहली बार परफ़्यूम का इस्तेमाल कब किया था और मेरा इतना पूछना था कि वो बिफ़र गईं। उन्होंने मेरी खूब खिंचाई की और उन्होंने मुझे मेरे परिवार के दिलचस्प इतिहास के बारे में भी बताया।

वहीं दुलारी खेर का कहना था कि वो जम्मू-कश्मीर की अंडर सेक्रेटरी की भतीजी थी। कई भाईयों के बीच वे अकेली लड़की थी, ऐसे में उनकी खास देखभाल होती थी। उन्होंने अनुपम खेर को मज़ाकिया लहजे में कहा कि तुझे क्या लगा कि मां पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा तो इत्र नहीं लगाती होगी।

She is BACK. I did the biggest blunder by asking Mom, when was the first time she used scent (perfume)? Hence got the well deserved thrashing. She gave me lessons in her family history & who she really is? Watch it for yourself & Enjoy.\ef=”https://twitter.com/hashtag/DulariRocks?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#DulariRocks #MomsAreTheBest pic.twitter.com/ORVZLTSbKM

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 17, 2018