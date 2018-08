वीडियो: इस सीन पर आज तक उड़ता है अनिल कपूर का मजाक, लेकिन कुछ और ही सोचते हैं ‘फन्ने खां’

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें वह खुद पर बने मीम्स पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक्टर जॉली(मजाकिया) मूड में नजर आ रहे हैं और खुद पर बने कुछ पॉपुलर मीन्स पर बात कर रहे हैं। वीडियो में अनिल कपूर खुलासा करते हैं कि उन्हें लगा था कि वह शर्ट के बटन खोलकर शॉट देंगे तो यह सेक्स सिंबल बन जाएगा। आपको बता दें कि अनिल कपूर ने साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म ‘परिंदा’ में एक शॉट दिया था जिसमें उन्होंने शर्ट के बटन खोले हुए थे जिसके चलते उनके चेस्ट के बाल दिखाई पड़ रहे थे। इस सीन को लेकर अनिल कपूर का काफी मजाक उड़ा था और आज तक इस सीन को लेकर मीम्स बनते हैं। वीडियो की शुरूआत में अनिल फैन्स को मीम्स का सही उच्चारण बताते हैं। एक्टर का कहना है कि खुुद पर बनने वाले मीम्स से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

वीडियो में अनिल कपूर चेस्ट (छाती) के बालों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह सबसे मजाकिया मीम है। इसके अलावा एक्टर रेस-3 के डायलॉग ‘I am getting very angry’ पर बने मीम्स को पढ़कर कहते हैं कि इसे ऑस्कर अवॉर्ड मिलना चाहिए। वहीं एक मीम्स में सोनम कपूर की तस्वीर है और उसमें उनकी ड्रेस की तुलना अनिल के बालों से की जाती है जिसे देखकर एक्टर कहते हैं कि सोनम भी इसे देखकर हंसी थीं। हम सभी घर वाले भी हंस रहे थे। एक मीम्स में अनिल कपूर के नमक कमर्शियल ऐड पर बना था जिसे देखकर अनिल कहते हैं कि यह बहुत पसंद किया गया था इसके लिए मुझे बहुत पैसे मिले थे।



बता दें कि अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘फन्ने खां’ हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और राजकुमार राव भी लीड भूमिका में थे। बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी ‘फन्ने खां’ दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही और बॉक्सऑफिस पर फ्लॉप हो गई। करीब 50 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म पांच दिनों में 8 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने में सफल नहीं हो सकी। अनिल कपूर की अपकमिंग फिल्म करण जौहर की ‘तख्त’ है। फिल्म में अनिल के अलावा जाह्नवी कपूर, करीना कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, आलिया भट्ट और भूमि पेडनेकर जैसे सितारे लीड भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म साल 2020 में रिलीज होगी।

