‘तुम चिकने हो, तुम्हारे साथ सोऊंगा’ सुन रोने लगे थे सैफ अली खान, छोटे नवाब से बताया वाकया

🎬Вместе навсегда 📆1997 год 📝Жанр: драма 🎥Режиссер: Санджай Гупта. 🎭В ролях: Саиф Али Кхан, Каджол, Адитья Панчоли и др. 💬О фильме: Два приятеля Джаш и Раджа влюблены в одну и ту же девушку, Рани, но она искренне любит лишь одного из них – Раджу. Обезумев от неразделенного чувства, Джаш на глазах Рани сталкивает Раджу с обрыва. Не в силах перенести разлуку с любимым, Рани бросается впропасть, однако перед смертью клянется в следующей жизни вновь связать свою судьбу с Раджой. Проходит двадцать два года и предприниматель Джаш в одной из своих деловых поездок встречает юную девушку, как две капли воды похожую на Рани. #india_kino_bollywood_17 #bollywoodstyle #bollywoodactress #саифаликхан #каджолдевган #каджол #saifalikhanpataudi #india_bollywood #india_kino_bollywood #india_onlain #индийскиефильмы #индийскоекино #болливуд #retroindia

