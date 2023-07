जब आनन-फानन एयरपोर्ट पहुंचे थे अमिताभ बच्चन, रुकवा दिया था रफी साहब का प्लेन, फिर हाथ जोड़कर बोले- ‘ऐसा हो गया कि वो…’

Amitabh Bachchan-Mohammed Rafi Story: अमिताभ बच्चन, मोहम्मद रफी साहब के बड़े प्रशंक रहे हैं। ऐसे में उनसे जुड़ा एक किस्सा वायरल हो रहा है। एक बार बिग बी ने उनकी फ्लाइट रुकवा दी थी। चलिए आपको उस दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं।

अमिताभ बच्चन-मोहम्मद रफी। (Indian Express File photo)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram