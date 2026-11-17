हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने के बाद ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में लौट आए हैं। सोमवार को शो का नया एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें बिग बी ने अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी साझा किया कि वो उस दिन उनकी जान जाते-जाते बची थी।

अमिताब बच्चन ने बताया कि नेपाल में कयाकिंग करते समय वह लगभग डूब गए थे। काफी देर तक कोई उन्हें बचाने भी नहीं आया, काफी देर बाद एक व्यक्ति की नजर उनपर पड़ी और वो मदद के लिए आगे आया।

नेपाल में कयाकिंग करते समय डूबते-डूबते बचे थे अमिताभ बच्चन

एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह नेपाल में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने उन्हें कयाकिंग करने का सुझाव दिया और इसे एक शानदार अनुभव बताया। हालांकि, अभिनेता के मुताबिक यह उनके लिए सबसे खतरनाक अनुभवों में से एक साबित हुआ। कयाक इतनी संकरी थी कि उन्हें उसमें बैठने के लिए करीब 45 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआत में उन्होंने कयाकिंग करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वह इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि, उनका यह फैसला उनकी जान पर भारी पड़ते-पड़ते बचा।

यह भी पढ़ें: ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी Varuvaaiy, जिसपर बने तमिल गाने ने ग्रैमी में बनाई जगह

इस घटना को विस्तार से बताते हुए अभिनेता ने कहा, “कयाकिंग करते समय आपको सही दिशा में पैडल चलाना होता है। मेरे साथ हुआ यह कि मुझे नाव को एक तरफ मोड़ना था, लेकिन मैंने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया और नाव पलट गई। मुझे पहले बताया गया था कि अगर ऐसी स्थिति आए तो पानी के अंदर से अपने हाथों को ऊपर की तरफ धकेलना चाहिए, ताकि नाव वापस सीधी हो जाए। अगर ऐसा न हो तो पानी के अंदर ही दोनों हाथ तेजी से हिलाने चाहिए, जिससे आसपास मौजूद लोगों को पता चल सके कि कोई डूब रहा है। मैं भी पानी के अंदर तेजी से हाथ हिला रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार, कोई भी इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता।”

अमिताभ ने इस अनुभव को बेहद डरावना बताया। उन्होंने कहा कि काफी देर तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया था। “आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया। ऊपर से हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म का हीरो खुद डूब रहा था। सोचिए, उन्हें दूसरे हीरो के साथ शूटिंग जारी रखनी पड़ती। हालांकि, झरने के पास खड़े एक शख्स को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने किसी तरह मुझे बाहर निकाला। यह बेहद मुश्किल अनुभव था। किसी को वहां से बाहर निकालने के लिए तीन से चार लोगों की जरूरत पड़ती है और मुझे बाहर निकालना भी काफी कठिन साबित हुआ।” हालांकि अमिताभ बच्चन ने ये नहीं बताया कि ये हादसा किस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था।

यह भी पढ़ें: 15 साल की हुईं आराध्या बच्चन, दादा अमिताभ बच्चन ने खास अंदाज में लुटाया प्यार

यह पहली बार नहीं था, जब अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान किसी खतरनाक हादसे का सामना करना पड़ा हो। फिल्म ‘कुली’ 26 जुलाई 1982 को फिल्म ‘कुली’ के सेट पर अभिनेता पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन फिल्माते समय अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि कुछ मिनटों के लिए उन्हें चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि, डॉक्टरों की एक टीम ने काफी कोशिशों के बाद उनकी जान बचा ली थी।

कई साल बाद पता चला कि इलाज के दौरान बड़े पैमाने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से अमिताभ हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए थे। इसके चलते उनका लिवर सिर्फ 25 प्रतिशत ही काम कर रहा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने पहुंची थीं। वहीं, देशभर में उनके प्रशंसकों ने उनकी सलामती के लिए दुआएं की थीं। अस्पताल से घर लौटने के करीब तीन महीने बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्म ‘कुली’ की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी थी।