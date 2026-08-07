70-80 के दशक की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा जीनत अमान ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। अपनी शानदार एक्टिंग, ग्लैमरस अंदाज और बेबाक शख्सियत के लिए मशहूर जीनत अमान ने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई यादगार फिल्मों में स्क्रीन शेयर की। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया। ‘लावारिस’, ‘महान’, ‘दोस्ताना’ और ‘पुकार’ जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिली।

अमिताभ बच्चन अपने लंबे करियर में सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए भी जाने जाते रहे हैं। खासतौर पर समय की पाबंदी और अपने को-स्टार्स के साथ अच्छे व्यवहार को लेकर उनके कई किस्से इंडस्ट्री में मशहूर हैं। हालांकि, एक बार ऐसा भी हुआ जब खुद अमिताभ बच्चन शूटिंग सेट पर देर से पहुंचे और इसका खामियाजा जीनत अमान को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद जीनत अमान फूट-फूटकर रोने लगी थीं।

जब सेट पर देर से पहुंचे अमिताभ बच्चन

दरअसल, जीनत अमान ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस पुराने किस्से का जिक्र किया। एक्ट्रेस ने बताया कि वह इस घटना से जुड़ी फिल्म का नाम, निर्देशक और साल का खुलासा नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने उस दिन सेट पर जो कुछ हुआ था, उसकी पूरी कहानी जरूर साझा की।

जीनत ने बताया कि आमतौर पर अमिताभ बच्चन कभी शूटिंग के लिए देर से नहीं पहुंचते थे। वह अपनी समय की पाबंदी के लिए मशहूर थे। लेकिन एक सुबह की शिफ्ट के दौरान एक ऐसा मौका आया जब बिग बी खुद सेट पर पहुंचने में देर कर गए।

इस बीच जीनत अमान समय पर शूटिंग सेट पर पहुंच चुकी थीं और अपने मेकअप रूम में थीं। काफी समय बीतने के बाद, करीब 45 मिनट के आसपास, उन्हें जानकारी मिली कि अमिताभ बच्चन आखिरकार सेट पर पहुंच चुके हैं।

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डायरेक्टर ने जीनत को लगा दी फटकार

अमिताभ बच्चन के सेट पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही जीनत अमान मेकअप रूम से निकलकर शूटिंग फ्लोर पर पहुंचीं। लेकिन यहां पहुंचते ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।

दरअसल, डायरेक्टर को गलतफहमी हो गई कि शूटिंग जीनत अमान की वजह से शुरू नहीं हो पाई और वह उनके देर से आने के कारण नाराज थे। उन्होंने बिना पूरी बात जाने जीनत को सबके सामने डांटना शुरू कर दिया।

जीनत अमान के लिए यह स्थिति बेहद अपमानजनक थी। वह सेट पर समय से पहुंची थीं, फिर भी उन्हें पूरी यूनिट के सामने फटकार सुननी पड़ी। एक्ट्रेस ने बताया कि वह उस वक्त इतनी भावुक हो गई थीं कि खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं।

बिना कुछ कहे सेट से चली गईं जीनत

जीनत अमान ने बताया कि उस वक्त वह डायरेक्टर के सामने अपनी सफाई तक नहीं दे पाईं। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थीं और रोते हुए सेट से बाहर चली गईं। उनके मुताबिक, क्रू के सामने इस तरह डांटे जाने से उन्हें बेहद बुरा लगा था।

बाद में जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पता चला कि शूटिंग में देरी जीनत अमान की वजह से नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन के देर से पहुंचने के कारण हुई थी।

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अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी

जब अमिताभ बच्चन को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने जीनत अमान से माफी मांगी। बिग बी ने माना कि उस दिन देरी उनकी वजह से हुई थी और जीनत की कोई गलती नहीं थी।

जीनत के मुताबिक, अमिताभ बच्चन उन्हें मनाने के लिए प्रोड्यूसर के साथ उनके पास आए थे। इस तरह बाद में दोनों के बीच गलतफहमी दूर हुई और जीनत ने फिल्म की शूटिंग पूरी की।

हालांकि, इस घटना ने जीनत अमान के मन में उस निर्देशक के प्रति एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी। उन्होंने बताया कि किसी तरह उन्होंने फिल्म तो पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद उन्होंने उस निर्देशक के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया।

क्रू के सामने डांटे जाने से आहत हुई थीं जीनत

जीनत अमान के लिए इस घटना का सबसे दुखद हिस्सा यह था कि उन्हें बिना उनकी गलती जाने पूरी यूनिट के सामने डांट दिया गया था। वह मानती थीं कि अगर निर्देशक को उनसे कोई शिकायत थी तो वह उन्हें अलग से समझा सकते थे, लेकिन सबके सामने इस तरह व्यवहार करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया।

इस पुराने किस्से को शेयर करते हुए जीनत अमान ने अमिताभ बच्चन के प्रोफेशनल रवैये की भी तारीफ की। जहां एक तरफ बिग बी की देरी से यह गलतफहमी पैदा हुई, वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने और जीनत से माफी मांगने में बिल्कुल देर नहीं की।

जीनत अमान और अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। पर्दे पर दोनों की शानदार केमिस्ट्री के साथ-साथ उनके ऑफ-स्क्रीन किस्से भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। जीनत अमान का यह किस्सा भी इसी वजह से खास है, क्योंकि इसमें फिल्म सेट की एक छोटी-सी गलतफहमी ने ऐसा मोड़ लिया था कि एक्ट्रेस को भावुक होकर सेट तक छोड़ना पड़ा।