Chetak Screen Awards: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, 5 अप्रैल को मुंबई में आयोजित होने वाले हैं। इससे पहले हम इसके पुराने अवॉर्ड फंक्शन के कुछ यादगार पलों पर नजर डाल रहे हैं और खास पलों को शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक खास पल 2016 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में देखने को मिला, जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म ‘पीकू’ में अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता, लेकिन इस सम्मान को उन्होंने रणवीर सिंह के साथ साझा किया, जिन्हें ‘बाजीराव मस्तानी’ में उनके प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार मिला था।

फिल्म निर्माता सुभाष घई और सोनाली बेंद्रे मंच पर पुरस्कार देने पहुंचे। विजेता की घोषणा करते हुए घई ने कहा, “बेस्ट एक्टर मेल अवॉर्ड… ओह गॉड, ओह गॉड। एक ऐसे अभिनेता, जो पिछले 40 वर्षों से राज कर रहे हैं, सबसे महान अभिनेताओं में से एक अमिताभ बच्चन। और अब एक और अच्छी खबर: एक और अभिनेता हैं, जो अगले 40 सालों तक राज करेंगे। उनका नाम है मेरा पसंदीदा- रणवीर सिंह।”

अमिताभ बच्चन ने माइक संभालते हुए कहा, “मैं स्क्रीन अवॉर्ड्स का धन्यवाद करता हूं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि रणवीर मेरे ठीक बगल में खड़े हैं। अगर आप आज यहां नहीं भी होते, तब भी मैं यह अवॉर्ड आपको समर्पित करता।”

यह भी पढ़ें: Chetak Screen Awards 2026 में इस साल OTT फिल्मों का मजबूत दबदबा, यहां देखें लिस्ट

उन्होंने आगे कहा, “धन्यवाद शूजित दा (शूजित सरकार), जिन्होंने मुझे ऐसे मजेदार और चुनौतीपूर्ण रोल दिए। इस फिल्म की लीड और मुख्य किरदार दीपिका हैं। लेखक भी एक महिला हैं, और कहानी भी एक महिला की ताकत के इर्द-गिर्द घूमती है। मेरा मानना है कि यही हमारी असली ताकत है-महिलाएं हमारे समाज का बराबर हिस्सा हैं और आगे भी समाज की मजबूत आधारशिला बनी रहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।”

इसके बाद होस्ट कपिल शर्मा ने रणवीर सिंह से पूछा, “क्या आप इस ऐतिहासिक मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है?”

रणवीर सिंह ने कहा, “यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे खास सम्मान है, क्योंकि मैं इसे उस शख्स के साथ साझा कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और अभिनेता बनने की चाह जगाई- आइकन, महानतम, लीजेंड अमिताभ बच्चन। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, सर। धन्यवाद, सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।”

यह भी पढ़ें: जब कहानी और कमाई दोनों में नंबर 1 बनी ‘बजरंगी भाईजान’, करण जौहर बोले- ऐसा कम ही होता है

उन्होंने आगे कहा, “कुछ और लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं… अपने पिता का शुक्रिया, दर्शकों का धन्यवाद, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी को इतना प्यार दिया और इसे खास बना दिया। फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद। भंसाली सर, आपने मुझ पर विश्वास किया कि मैं आपका बाजीराव बन सकता हूं- इसके लिए आपका शुक्रिया।”

अंत में रणवीर ने कहा, “मेरे शानदार सह-कलाकारों प्रियंका और दीपिका का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे अभिनय को बेहतर बनाया और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया।”