जब सितारों की फैन फॉलोइंग की बात होती है, तो अल्लू अर्जुन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह भारत के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार अंदाज से करोड़ों लोगों का दिल जीता। हालांकि, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि इस साउथ अभिनेता को कभी बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री पर क्रश था। इस बात का खुलासा खुद अल्लू ने एक इंटरव्यू में किया था।

श्रीदेवी पर था अल्लू अर्जुन को क्रश

अभिनेता अल्लू अर्जुन ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्हें दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर बहुत क्रश था। हालांकि, जब 2 जून, 1996 को श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की, तो एक्टर इतने दुखी हो गए थे कि पूरे दिन रोते रहे। अल्लू अर्जुन ने कहा, “मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद थीं। मैं उन्हें इतना पसंद करता था कि उनके जैसा कोई और मुझे दिखता ही नहीं था। जब मुझे पता चला कि उन्होंने बोनी कपूर से शादी कर ली है, तो मैं पूरे दिन रोया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था।”

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शिरडी में हुई थी श्रीदेवी और बोनी की शादी

बता दें कि श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी 2 जून, 1996 को शिरडी में हुई थी। यह एक निजी समारोह था, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। शादी की बात महीनों तक छिपी रही और यह बात जनवरी 1997 में तब सबके सामने आई, जब श्रीदेवी अपनी पहली बेटी जाह्नवी कपूर को जन्म देने वाली थीं। उस समय यह शादी बॉलीवुड गलियारों की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी, क्योंकि बोनी कपूर का श्रीदेवी के साथ रिश्ता शुरू होने के दौरान पहली पत्नी मोना शौरी से तलाक नहीं हुआ था।

श्रीदेवी ने किया 300 से ज्यादा फिल्मों में काम

अभिनेता अल्लू अर्जुन के लिए श्रीदेवी सिर्फ एक पसंदीदा अभिनेत्री नहीं थीं। उन्होंने कहा कि उनका लगाव किसी आम सेलिब्रिटी क्रश जैसा नहीं था। उनके मुताबिक, स्क्रीन पर श्रीदेवी जैसी दूसरी कोई अभिनेत्री नहीं थी। सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, 1980 और 1990 के दशक में बड़े हुए लोगों के लिए भी श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी महिला सितारों में से एक थीं। उ

उन्होंने महज चार साल की उम्र में 1967 की तमिल फिल्म ‘कंधन करुणई’ से अभिनय की शुरुआत की थी। अपने करियर में उन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।

अल्लू अर्जुन का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें, तो अल्लू अर्जुन के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। वह निर्देशक एटली के साथ फिल्म ‘AA22xA6’ यानी ‘राका’ पर काम कर रहे हैं, जिसे सन पिक्चर्स बना रहा है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण फीमेल लीड होंगी। इसके अलावा, अल्लू अर्जुन लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ भी एक नई फिल्म कर रहे हैं।

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