रविवार 5 अप्रैल, 2026 को मुंबई में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स होने वाले हैं। ऐसे में चलिए हम आपको इन अवॉर्ड्स के पिछले एडिशन के कुछ सबसे यादगार पलों के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक मोमेंट आलिया भट्ट और शाहरुख खान से जुड़ा है। आलिया और किंग खान ने साल 2015 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में स्टेज पर एक मस्ती भरा पल शेयर किया था। अभिनेत्री ने अभिनेता को कुछ डांस स्टेप्स सिखाए और लोगों को वहां दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई।

जब आलिया को मिला अवॉर्ड

साल 2015 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में आलिया भट्ट को ‘हीरो फीमेल अवॉर्ड’ मिला था। यह अवॉर्ड स्वीकार करने के बाद उन्होंने थैंक्यू स्पीच दी और कहा, “पिछला साल मेरे लिए बहुत खास रहा। मुझे तीन शानदार फिल्मों में काम करने का मौका मिला- शुरुआत ‘हाईवे’ से हुई, फिर ‘2 स्टेट्स’ और इसके बाद ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’। मैं बस अपने सभी डायरेक्टर्स- इम्तियाज, अभिषेक, शशांक… अपने सभी को-स्टार्स- वरुण, रणदीप, अर्जुन और सबसे ज्यादा करण जौहर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं।”

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इसके आगे उन्होंने कहा, “उन्हीं की वजह से आज मैं यहां हूं। मुझे इस इंडस्ट्री में लाने के लिए और मुझे यह ‘हीरो फीमेल अवॉर्ड’ देने के लिए आपका शुक्रिया और हां, मेरी मां, मेरे पापा और मेरी बहन का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरी हर शरारत और पागलपन को सहा।”

जब आलिया और शाहरुख की हुई बात

इसके बाद वहां शाहरुख खान और आलिया भट्ट को बात करने का मौका मिला और किंग खान ने अभिनेत्री से मजाकिया अंदाज में कहा, “तुम जानती हो, मैं इस ‘हीरो फीमेल अवॉर्ड’ को समझता हूं… मुझे भी ये परेशानी काफी समय से है।”

शाहरुख खान ने आगे कहा, “मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने आपकी फिल्म ‘हाईवे’ देखी है। उन्होंने मुझे कुछ हिस्से दिखाए थे और उसमें डांस का एक ऐसा हिस्सा था, जिसमें आप थोड़ा अजीब सा डांस कर रही थीं। मुझे पूरा यकीन है कि यहां मौजूद हर कोई इस शानदार एक्टर-एक्ट्रेस, या कहें ‘हीरो-फीमेल’ को वैसे ही थोड़ा डांस करते देखना चाहेंगे, चाहे वो लड़की जैसा हो या लड़के जैसा।”

जैसे ही आलिया भट्ट ने डांस स्टेप्स करना शुरू किया, शाहरुख खान भी उनके साथ शामिल हो गए। ऑडियंस में बैठे सितारे- शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, रेखा और जूही चावला भी उनके परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय करते नजर आए।

लास्ट में शाहरुख खान ने कहा, “बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत प्यारा है। हमारे ‘हीरो-फीमेल’ वाले मजाक को लेकर जो भी थोड़ी-बहुत शंका थी, वो आज खत्म हो गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम आने वाले कई सालों तक हमें अपने काम से खुश करती रहो, एंटरटेन करती रहो और शानदार एक्टिंग करती रहो। तुम वाकई कमाल और बेहतरीन हो। भगवान आपका भला करे।”

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