बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बहस के बीच सोशल मीडिया पर टीवी शो ‘कॉफी विद करण’ का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार शो के होस्ट करण जौहर पर कंट्रोवर्सी पैदा करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। 57 सेकेंड के इस वीडियो क्लिप में अक्षय कुमार करण जौहर पर इस बात को लेकर नाराज होते हैं कि वह लोगों की कमिया निकलवा कर एक-दूसरे को भिड़वाते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को STOP Nepotism in bollywood और STOP Bullying talented actors के टैग के साथ शेयर कर रहे हैं।

शो में बतौर गेस्ट पहुंचे अक्षय कुमार करण जौहर से कहते हैं, ऐसे कई शो हैं या आएंगे जिसमें एक-दूसरे की कमियों के बारे में सवाल किया जाएगा। कई बार पेपर में कुछ ऐसा पब्लिश हो जाता है, जिसका जवाब देते नहीं बनता है। अगले दिन सामने वाले को फोन कर बताना पड़ता है, जो लिखा है या दिखाया गया है वैसा उनका कहने का मतलब नहीं था। वे करन से पूछते हैं, क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों किसी की कमियां निकलवा कर भिड़ाते हो? ये बहुत ही भायानक है।

करन ने सफाई में कही ये बात

भड़के अक्षय को देखकर करन पूछते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये भयानक है। अक्षय कुमार कहते हैं, हां ये भयानक है। करण अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि इंडस्ट्रीज में किसी के पास सेंस ऑफ ह्यमूर नहीं है। वह खुद भी अपना मजाक बनाते हैं। तब अक्षय उनसे पूछते हैं कि क्या किसी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हैं? तो मेरे पास कैसे होगा? बता दें ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अक्षय कुमार के साथ वीडियो शेयर करने वाले यूजर की भी तारीफ कर रहे हैं।

One of d waste show ever KWK

Thanks to Akshay Kumar Sir for saying d truth abt dis show

STOP Nepotism in bollywood.

STOP Bullying talented actors.#UnsubscribeTSeries #FIRForSushantUnder302 #BhushanKumar #SonuNigam #SonamKapoor #anilkapoor pic.twitter.com/AQN0MSoyUZ

— priya singh (@priiyasingh111) June 22, 2020