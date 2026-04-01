चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 5 अप्रैल को होने वाले हैं। इस अवॉर्ड शो के आने से पहले हम आपको साल 2009 में हुए 15वें स्क्रीन अवॉर्ड्स का एक खास किस्सा बताते हैं, जब 2008 की बेहतरीन फिल्मों का जश्न मनाया गया था। उस समय ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म ‘जोधा अकबर’ सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी थी।

इस मूवी के लिए ऋतिक ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया, जबकि आशुतोष गोवारिकर बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान नीरज पांडे के साथ उनकी फिल्म ‘अ वेडनेसडे’ के साथ शेयर किया था। वहीं, अभिनेत्री ऐश्वर्या को ‘जोधा अकबर’ में उनके शानदार अभिनय के लिए ‘बेस्ट एक्ट्रेस– फीमेल (पॉपुलर चॉइस) का अवॉर्ड मिला था।

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ऐश्वर्या राय के लिए क्यों खास था अवॉर्ड

ऐश्वर्या को अवॉर्ड देने जॉन अब्राहम स्टेज पर आए थे। स्टेज पर अपनी बात की शुरुआत करते हुए अभिनेता ने कहा, “हाय, मैं यहां 15वां स्टार स्क्रीन अवॉर्ड बेस्ट एक्टर- फीमेल (पॉपुलर चॉइस) देने आया हूं और यह अवॉर्ड ‘जोधा अकबर’ के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को जाता है।”

अवॉर्ड लेने के बाद ऐश्वर्या ने अपनी थैंक्यू स्पीच में कहा, “शुक्रिया, स्क्रीन। यह सचमुच बहुत-बहुत खास है, क्योंकि आप ही वे लोग हैं, जिन्होंने मुझे मेरा पहला न्यूकमर अवॉर्ड दिया था और अब उस फिल्म के लिए पहचान मिलना सचमुच खास है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी जिंदगी में इस फिल्म की एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि निजी तौर पर, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी शादी हुई थी और एक एक्टर के लिए यह अब तक का सबसे अनोखा अनुभव है।”

लास्ट में ऐश्वर्या ने ‘जोधा अकबर’ की कास्ट और क्रू को धन्यवाद देते हुए कहा, “आशुतोष, रॉनी, ऋतिक, फिल्म के सभी कलाकार, सभी टेक्नीशियन, यूनिट का हर सदस्य, हर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिजाइनर, DOP यह सब आपका है। मैं यह अवॉर्ड स्वीकार करती हूं, लेकिन असल में यह पूरी टीम का है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे हाथों में एक क्लासिक फिल्म रही और यह सपना पूरी टीम के जुनून के बिना सच नहीं हो पाता। इसलिए, यह आप सभी के लिए है। दर्शकों का भी धन्यवाद, सिनेमा से जुड़े होने के नाते, हम आपकी वजह से ही आगे बढ़ते हैं। दर्शकों की पसंद हमारे लिए बहुत-बहुत कीमती है। आपके वोट के लिए धन्यवाद।”

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