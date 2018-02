जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने सुभाष घई को दिया ये खास सरप्राइज, फिल्ममेकर ने शेयर की तस्वीर

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘फन्ने खां’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म की शूटिंग भी शुरु हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग में बिजी होने के बाद भी ऐश्वर्या राय ने अपने दोस्त और फिल्म मेकर सुभाष घई को उनके जन्मदिन पर एक सरप्राइज दिया। सुभाष घई ने हाल ही में अपना 73 वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। अभिनेत्री ऐश्वर्या ने फिल्ममेकर सुभाष के जन्मदिन पार्टी में शामिल हुईं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। फिल्म मेकर सुभाष घई को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सीधे उनकी पार्टी ही पहुंच गईं और उन्हें मिलकर बधाई दी। ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले कुछ समय से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन साल 2018 शुरुआत में ही एक्ट्रेस ऐश्वर्या को कई फिल्में ऑफर हुई हैं।

ऐश्वर्या के सरप्राइज देने की जानकारी खुद सुभाष घई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। सुभाष ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, ”आपके कुछ करीबी दोस्त जब आपको सरप्राइज करें तो बेहद खुशी होती है। मेरी पसंदीदा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मेरे जन्मदिन पर पार्टी में आकर मुझे बधाई दी। सुभाष ने ऐश्वर्या के साथ एक तस्वीर भी साझा की है।” तस्वीर में ऐश्वर्या ब्लू ड्रेस में खूबसूरत दिख रही हैं।

How real friends surprise u is always a treat. So did my favourite star ashwarya rai bachchan by her surprise presence on eve of my birthday in a surprise party by my team @Whistling_Woods @MuktaArtsLtd @MuktaA2Cinemas on 24 January She is always gracious indeed. pic.twitter.com/nEJ7fxfuKk

— Subhash Ghai (@SubhashGhai1) January 30, 2018