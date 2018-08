सलमान की मां के साथ कैटरीना कैफ की इस फोटो पर फैन ने किया सास बहू वाला कमेंट, अर्पिता ने ऐसे किया रिएक्ट

Katrina Kaif wid Salman's Mother🙈😍❤️ Follow ➡️ @mysalmankhan.ig 🤗🙏😘 for more updates👌👌 @beingsalmankhan #salmankhan #bharat #beinghuman 👑💘 #katrinakaif #Beautiful #beautyqueen #bollywood ♥❤💙💚💛💜💝💋❣💟😍💞😍♡ ● ● ● ● ● { Follow for More ➡️ @_mykatrinakaif } ✳️❇️✳️ ● ● ● ● 🎆🎇✨🌟⭐️🌠🎡🗼🍸🍭🍦 ~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~ 🌼 🏵 💞 💥 🖤 😘😍😇😊😉☺🤔😏😝😻🙈 . . [ #ranbirkapoor #bollywood #actress #anushkasharma #deepikapadukone #kareenakapoor #sonamkapoor #sonakshisinha #priyankachopra #jacquelinefernandez #aliabhatt #shraddhakapoor #dishapatani #kritisanon #karishmakapoor #sunnyleone #parineetichopra ]

A post shared by KATRINA KAIF FAN CLUB👑🇮🇳 (@_mykatrinakaif) on Aug 27, 2018 at 9:21am PDT