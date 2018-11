कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान संग डेटिंग पर दिया चौंकाने वाला रिएक्शन, देखें वीडियो

सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अपनी पहली फिल्म केदारनाथ में दिखेंगी। अपनी फिल्म केदारनाथ के अलावा सारा करण जौहर के शो “कॉफी विद करण 6” में दिए एक बयान के कारण भी काफी चर्चा में हैं। इस शो में करण जौहर ने सारा अली खान से एक सवाल किया कि वह किसे डेट करना चाहती हैं, तो सारा ने जबाव दिया कि वह कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती हैं। सारा के इस कमेंट पर जब कार्तिक से लक्स गोल्डेन रोज अवार्ड 2018 में सवाल पूछा गया तो उन्होंने शर्माते हुए कहा, “इस बात पर मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता, लेकिन हां सारा बहुत खूबसूरत हैं और मैं उनके साथ कॉफी जरूर पीना चाहूंगा”। कार्तिक आर्यन ने यह भी बोला कि वह सारा के साथ अपनी अगली फिल्म करने का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में देखें-

And of course, this man is absolutely floored! @TheAaryanKartik’s reaction to hearing about the stunning #SaraAliKhan wanting to date him He’s blushing and completely flustered

pic.twitter.com/Px7qMPvqaf

— Sara Ali Khan Fanpage (@SaraAliKhanFP) November 18, 2018