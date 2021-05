Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं जहां रुझानों में टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। टीएमसी 200 सीटों पर आगे चल रही है वहीं बीजेपी 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी का दावा था कि इस बार बंगाल में उसी की सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह आदि नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इसी घटनाक्रम पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि बीजेपी की हार मार खुशी मना लो लेकिन बीजेपी वापसी जरूर करेगी।

कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें हाइना का एक झुंड एक शेर से तरफ बढ़ रहा है लेकिन शेर की दहाड़ से फिर सब पीछे चले जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, ‘हा हा हा..अब क्या हो रहा है कि हाइना को एक दिन खुशी मनाने का मिल गया है… भाजपा ने हर जगह अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अब बहुत समय बाद उन्हें भाजपा को कोना दिखाने का मौका मिला है। खुशी मनाओ लेकिन याद रखो कि बीजेपी दोबारा वापसी करेगी जैसा कि वो हर बार करती है।’

कंगना के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स भी अपनी राय दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सनी मेहता ने लिखा, ‘ऐसा लग रहा है कि एक तरफ सारी भाजपा, मीडिया, EC, ED, CBI, कंगना और दूसरी तरफ सिर्फ ममता बनर्जी।’

