पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग चल रही है और राजनीतिक माहौल काफी गरम है। इसी बीच एक बार फिर उन फिल्मों की चर्चा तेज हो गई है, जो समय-समय पर राज्य में विवाद या बैन को लेकर सुर्खियों में रही हैं। बंगाल में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से ही काफी संवेदनशील रहा है।

द केरल स्टोरी

हाल के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (2023) है। इस फिल्म पर आरोप लगा कि इसकी कहानी समाज में तनाव बढ़ा सकती है, जिसके बाद इसे लेकर राज्य में बैन तक की स्थिति बन गई और खूब राजनीतिक बहस हुई।

द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल

इसी तरह ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ का ट्रेलर आते ही विवाद शुरू हो गया था। कहा गया कि इसमें ऐसा कंटेंट है जो समुदायों के बीच तनाव या नफरत फैला सकता है। इसी वजह से पुलिस नोटिस और जांच जैसी बातें भी सामने आई थीं।

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द बंगाल फाइल्स

‘द बंगाल फाइल्स’ भी अपने विषय को लेकर विवादों में रही। इस फिल्म पर आरोप लगे कि इससे पश्चिम बंगाल की छवि पर असर पड़ सकता है, जिसके बाद राजनीतिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

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नील आकाशेर नीचे

अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ‘नील आकाशेर नीचे’ (1959) जैसी पुरानी फिल्मों को भी उस समय राजनीतिक वजहों से विवाद या सीमित रिलीज का सामना करना पड़ा था। ये मृणाल सेन द्वारा निर्देशित एक बेहद महत्वपूर्ण बंगाली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को लेकर यह दावा किया जाता है कि स्वतंत्र भारत में यह पहली फिल्मों में से एक थी जिसे राजनीतिक कारणों से प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस पर अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा मतभेद मिलता है, लेकिन यह सच है कि फिल्म को अपने समय में संवेदनशील राजनीतिक विषयों के कारण काफी विवादों का सामना करना पड़ा था।

वहीं गांडू (2010) भी अपनी बोल्ड और अलग तरह की कहानी की वजह से काफी विवादों में रही और सेंसरशिप की बहस का हिस्सा बनी। ये बंगाली सिनेमा की उन फिल्मों में से है, जिसने अपने अलग और बेहद प्रयोगात्मक अंदाज की वजह से खूब चर्चा और विवाद दोनों बटोरे थे। इस फिल्म का निर्देशन कौशिक मुखर्जी ने किया था। फिल्म पर समाज के खिलाफ विद्रोही रवैया दिखाने का आरोप लगा था।