पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पांच दिन के राजधानी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में ममता बनर्जी से मुलाकात करने गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar ) अपनी पत्नी शबाना आजमी (Shabana Azmi) संग पहुंचे। ममता बनर्जी संग जावेद अख्तर और शबाना आजमी की मुलाकात वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने तंज भरे अंदाज में एक पोस्ट की। ममता बनर्जी संग शबाना और जावेद की फोटो को देख फिल्म डायरेक्टर बोले- ‘जावेद साहब मुझे यकीन है आप एक सेकुलरिजम और ह्यूमन राइट्स में विश्वास रखने वाले शख्स हैं। ऐसे में आपने बंगाल चुनाव परिणामों के बाद हजारों हिंदुओं की हत्याओं और असम में पलायन के प्रति अपनी चिंता जाहिर की होगी।’

अशोक पंडित की इस पोस्ट को देख कर ढेरों लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। इस पर विशाल भारत नाम के यूजर ने कमेंट कर कहा- ‘जावेद अख्तर सिर्फ ममता बनर्जी से ही मिले, ताकि उनके द्वारा पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर किए गए अत्याचार पर फटकार लगा सकते। और महान शाहजहां की तरह धर्मनिरपेक्ष होने का उपदेश दे सकते!

.@Javedakhtarjadu Sahab I am sure as a strong believer of secularism & human rights you must have raised your concern to her towards the killings & exodus of thousands of Hindus to Assam post Bengal election results .

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) July 29, 2021