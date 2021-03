Bengal Chunav 2021: बंगाल चुनावों के लेकर चुनावी मैदान में जितनी हलचल है उतनी ही हलचल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। लोग अपने हिसाब से चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे समय में जब देश का किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, बेरोजगार छात्र आए दिन ट्विटर पर मोदी रोजगार दो के हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं, भाजपा बंगाल में पूरा जोर लगा रही है कि उसे बहुमत मिले। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता रैली कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे हैं।

ट्विटर पर एक वर्ग ऐसा है जो बीजेपी के बंगाल चुनाव में जीतने को लेकर आश्वस्त है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही बंगाल की सत्ता पर कायम रहेंगी। बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान (KRK) ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए एक भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि देश का किसान और छात्र बीजेपी से नाराज़ है और ऐसे में भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो अगले 50 सालों तक भारत पर बीजेपी का शासन होगा।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आज किसान और छात्र बीजेपी सरकार से नाराज़ हैं लेकिन ज़ी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, आज तक, एबीपी आदि चैनल्स कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की ही जीत होगी। अगर बीजेपी सच में जीत जाती है तो मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि बीजेपी अगले 50 वर्षों तक भारत पर राज करेगी।’

Today farmers and students are angry with BJP government. But #Zeenews #Republic #AajTak #ABP etc all the news channels are saying that #BJP will win elections in West Bengal. If BJP will really win, then I predict that BJP will rule India for next 50 years.

— KRK (@kamaalrkhan) March 14, 2021