Welcome To The Jungle Review: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी हमेशा से अपनी दमदार कॉमेडी, यादगार किरदारों और मनोरंजन के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में इस तीसरे पार्ट से दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बड़ी थीं। अच्छी बात यह है कि फिल्म उन उम्मीदों पर काफी हद तक खरी उतरती है। अगर आप लॉजिक से ज्यादा हंसी, स्टार पावर और फैमिली एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। आइये जानते हैं इसका रिव्यू।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक बड़े बिजनेसमैन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे डर है कि सरकार बदलने के बाद उसके काले धन का काला चिट्ठा खुलने वाला है। इससे बचने के लिए वो खुद को बड़ा घाटा होते हुए दिखाना चाहता है। इसके लिए वो सबसे सलाह मांगता है कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे उसे बड़ा घाटा हो। तब दुबे जी जिसका किरदार जॉनी लिवर निभा रहे हैं उसे महा-फ्लॉप फिल्म बनाने का आइडिया देता है। ताकि कागजों पर भारी नुकसान दिखाकर टैक्स से बचा जा सके।

इस मिशन के लिए एक फ्लॉप डायरेक्टर और कलाकारों की पूरी टीम को इकट्ठा किया जाता है। फिल्म का नाम होता है ‘वेलकम टू द जंगल’ और इसकी कहानी एक गांव को आतंकवादियों से बचाने की होती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब शूटिंग के दौरान पूरी टीम असली आतंकवादियों के चंगुल में फंस जाती है। इसके बाद शुरू होता है कॉमेडी, एक्शन और इमोशन से भरपूर सफर, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखता है।

कैसा है एक्टर्स का काम

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत अक्षय कुमार हैं। लंबे समय बाद उन्हें उनके सबसे मजबूत जॉनर यानी कॉमेडी में देखकर पुराने दिनों की याद ताजा हो जाती है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस पूरी फिल्म को मजबूती देती है। साथ ही उनके फैंस के लिए अंत में एक बड़ा सरप्राइज भी है।

सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और अक्षय को एक साथ देखना एक अच्छा अनुभव रहा। वहीं परेश रावल, जॉनी लीवर, अरशद वारसी और राजपाल यादव की शानदार कॉमिक टाइमिंग ने भी फिल्म को मजेदार बनाया है। श्रेयस तलपड़े का काम भी फिल्म में काफी अच्छा है। जैकी श्रॉफ ने फिल्म में एक आतंकवादी का रोल निभाया है और इस रोल में वो काफी जच रहे हैं। उनके अलावा दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, आफताब शिवदासानी का किरदारों ने भी इसमें मनोरंजन का तड़का लगाया है। वहीं बात अगर फरीदा जलाल की करें तो उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया है। उनके साथ किरण कुमार के डायलॉग भी बेहद मजेदार हैं।

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अच्छा है फिल्म का डायरेक्शन

इतनी बड़ी स्टारकास्ट को एक साथ संभालना आसान नहीं होता, लेकिन निर्देशक अहमद खान डायरेक्शन की कमान को अच्छे से संभाला है। फिल्म कहीं भी उलझी हुई नहीं लगती और हर कलाकार को स्क्रीन पर पूरा मौका मिला है। कॉमेडी, एक्शन और इमोशन के बीच पूरा संतुलन बनाया गया है।

फिल्म का संगीत भी मनोरंजन में चार चांद लगाता है। ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की पुरानी धुनों को नए अंदाज में पेश किया गया है। वहीं अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह पर फिल्माया गया गाना ‘घिस घिस घिस’ थिएटर में दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर करता है।

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कुल मिलाकर कैसी है फिल्म?

फिल्म का पहला हाफ थोड़ा लंबा महसूस होता है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म अच्छी रफ्तार पकड़ लेती है और ऐसे-ऐसे सीन, ऐसे-ऐसे डायलॉग आते हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

कुल मिलाकर ‘वेलकम टू द जंगल’ पूरी तरह से एक मसाला एंटरटेनर है, जो हंसी, एक्शन, इमोशन और नॉस्टैल्जिया का अच्छा मिश्रण पेश करती है। यह फिल्म लॉजिक से ज्यादा मनोरंजन पर भरोसा करती है और उसी कसौटी पर सफल भी नजर आती है। अक्षय कुमार की कॉमेडी में वापसी, दमदार मल्टीस्टार कास्ट और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट इसे वीकेंड पर देखने लायक फिल्म बनाते हैं।

लंबे समय के बाद कोई साफ-सुथरी कॉमेडी वाली फिल्म रिलीज हुई है। अगर आप पूरे परिवार के साथ हल्की-फुल्की, मनोरंजक और हंसाने वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो ‘वेलकम टू द जंगल’ आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। एंटरटेनमेंट के लिहाज से फिल्म को 3.5 स्टार के काबिल है।