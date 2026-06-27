बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। लंबे समय से इस मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों का उत्साह पहले दिन की कमाई में भी साफ देखने को मिला।

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर करोड़ों रुपये का कारोबार किया है। आइए जानते हैं ‘वेलकम टू द जंगल’ ने पहले दिन भारत समेत दुनियाभर में कितनी कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत कैसी रही।

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फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की पहले दिन बंपर ओपनिंग

30 से ज्यादा कलाकारों वाली फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया है। फिल्म देशभर में 10,892 शोज के साथ रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहले दिन की कमाई के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 22.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कैसा रहा विदेशों में प्रदर्शन

वहीं, विदेशों में भी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। ओवरसीज मार्केट में ‘वेलकम टू द जंगल’ ने पहले दिन 6.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 29 करोड़ रुपये हो गया है।

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पहले दिन क्या थी थिएटर ऑक्यूपेंसी

पहले दिन फिल्म की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 26.46% दर्ज की गई। दिन की शुरुआत में मॉर्निंग शोज में 11% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि दोपहर के शोज में ये बढ़कर 26.85% हो गई। शाम के शोज में दर्शकों की तादाद और बढ़ती दिखाई दी। जहां फिल्म ने 28.85% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। वहीं, सबसे ज्यादा भीड़ नाइट शोज में देखने को मिली, जहां ऑक्यूपेंसी 39.15% तक पहुंच गई।

दिनभर ऑक्यूपेंसी में लगातार हुई बढ़ोतरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि फिल्म को दर्शकों से पॉजीटिव प्रतिक्रिया मिल रही है। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है।

अक्षय की फिल्म ‘भूत बंगला’ का टूटा रिकॉर्ड

अहमद खान के निर्देशन में बनी ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज के पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए अक्षय कुमार की पिछली हिट फिल्म ‘भूत बंगला’ के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। करीब तीन महीने पहले रिलीज हुई ‘भूत बंगला’ ने पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि ‘वेलकम टू द जंगल’ ने इससे बेहतर शुरुआत करते हुए बॉक्स ऑफिस पर अधिक दमदार ओपनिंग दर्ज की है। ये फिल्म के एक अच्छा संकेत है।