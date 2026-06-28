Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार स्टारर एक्शन-कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, रिलीज के दिन फिल्म ने भारत में 15.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ रुपये कमाए और गुरुवार के पेड प्रीव्यूज को मिलाकर, फिल्म का कुल इंडिया में नेट कलेक्शन 39 करोड़ रुपये हो गया है।

शनिवार को ‘वेलकम’ फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने 10,396 शो में 20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 46.80 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 39 करोड़ रुपये हो गया है। बता दें कि शुक्रवार के मुकाबले दूसरे दिन कलेक्शन में 31.1% की बढ़ोत्तरी देखने को मिली। वहीं, विदेशों में फिल्म ने दूसरे दिन 6 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 10.70 करोड़ रुपये हो गया है और इसी तरह दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 57.50 करोड़ रुपये हो गया है।

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‘वेलकम टू द जंगल’ की दूसरे दिन थिएटर ऑक्यूपेंसी 35.17% रही, जिसमें मॉर्निंग शो में 12.08%, दोपहर के शो में 33.38%, शाम के शो में 40.38% और रात के शो में 54.85% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। बता दें कि फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है। वहीं, इस मूवी ने अक्षय कुमार की पिछली हिट फिल्म ‘भूत बंगला’ से बेहतर ओपनिंग की है।

‘भूत बंगला’ तीन महीने पहले रिलीज हुई थी और उसने अपने ओपनिंग डे पर 12.25 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, ‘वेलकम टू द जंगल’ को फिलहाल थिएटर में इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’ से कड़ी टक्कर मिल रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ओपनिंग वीकेंड और उसके बाद के दिनों में यह मूवी कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अगले हफ्ते ‘अल्फा’, उसके बाद ‘धमाल 4’, ‘द ओडिसी’ और ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ जैसी नई फिल्में भी सिनेमाघरों में रिलीज होंगी।

‘वेलकम टू द जंगल’ की कास्ट

अक्षय कुमार और रवीना टंडन के अलावा ‘वेलकम टू द जंगल’ में सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह और उर्वशी रौतेला हैं।

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