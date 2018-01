‘Welcome To New York’ First Look: भारत में पहली बार आएगी कोई 3D कॉमेडी फिल्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और दिलजीत दोसांझ जल्द ही 3D में कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है ‘वेलकम टु न्यूयॉर्क’। इस फिल्म में सोनाक्षी और दिलजीत के अलावा करण जौहर, रितेश देशमुख, लारा दत्ता, राणा दग्गुबत्ती भी नजर आएंगे। वहीं खबर है कि फिल्म में सलमान खान भी होंगे। सोनाक्षी ने अपनी फिल्म वेलकम टु न्यूयॉर्क का फर्स्ट लुक जारी करते हुए पोस्ट शेयर किया।

इस पोस्टर में सोनाक्षी के साथ दिलजीत, करण जौहर, रितेश देशमुख, लारा दत्ता, राणा दग्गुबत्ती भी दिखाई दे रहे हैं। सारे स्टार्स लाइन से एक के पीछे एक खड़े हैं। सोनाक्षी पोस्ट ट्वीट कर लिखती हैं, ‘ यह है नॉनस्टॉप हंसी के साथ क्रेजी बंच’। इससे पहले करण ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया था। इस वीडियो पोस्ट को शेयर करते हुए करण लिखते हैं, ‘…और आज, नई फिल्म से ऑनलाइन लीक कॉन्वर्जेशन #WelcomeToNewYork ‘

करण जौहर ने जो लिंक शेयर किया है वह शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है। इस लिंक को जब क्लिक किया जाता है तो कई लोगों की बातचीत सुनाई देती है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा, करण जौहर, दिलजीत दोसांझ और रितेश देशमुख समेत कई लोगों की आवाजें हैं। कुछ देर बाद इस वीडियो में एक सरप्राइज का भी खुलासा होता है। सितारे इस लिंक में अपनी अपकमिंग फिल्म की बात बताते हैं।

And today, all the online goss is about a leaked conversation from a new film. #WelcomeToNewYork https://t.co/7gzbzzACxd@poojafilms @WizFilmsIN

— Karan Johar (@karanjohar) January 18, 2018