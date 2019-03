अभिनंदन के ‘घर वापस’ आने पर झूम उठा देश, बी-टाउन सेलेब्स ने ऐसे ‘वायुपुत्र’ के आने की खुशी की जाहिर

Ajay Devgn, Anushka Sharma, Alia Bhatt Welcome’s IAF Pilot Abhinandan: IAF Pilot अभिनंदन वर्तमान अपने वतन-अपनी मिट्टी में वापसी कदम रख चुके हैं। पकिस्तान से वापसी कर चुके अभिनंदन के स्वागत में पूरा देश खुशी से झूमता नजर आया। वहीं ‘वायुपुत्र’ की घरवापसी पर बॉलीवुड के सेलेब्स भी अपनी खुशी को सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करते दिखे। अभिनंदन के भारत वापस आने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी है।

अपने पोस्ट्स के जरिए यूजर्स अभिनंदन पर गर्व करते और उनके जज्बे को सलाम करते देखे गए। ऐसे में अजय देवगन ने अपने ट्विटर से अभिनंदन के लिए वेलकम पोस्ट लिखा। अपने वेलकम पोस्ट पर अजय देवगन कहते दिखे-‘देश के वीर जवान ट्रू फाइटर Wing Commander Abhinandan Varthaman आपका बहुत बहुत स्वागत है।’ तापसी पन्नू ने अभिनंदन का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा- ‘आखिरकार अभिनंदन वापस आ ही गए।’ आलिया भट्ट ने ट्विटर पर लिखा- ‘हमारे हीरो अभिनंदन घर आ चुके हैं।’

अनुष्का शर्मा ने लिखा- ‘ए ट्रू हीरो, आपका स्वागत पूरा देश कर रहा है।’ अनिल कपूर ने लिखा-‘पूरा भारत एक है, ब्रवहार्ट देश वापस लौट आए हैं। हमारे दिलों में आपके लिए गर्व और चेहरे पर स्माइल है। #WelcomeHomeAbhinandan’

बता दें, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलट अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान की कस्टडी से छूटकर भारत वापस आ चुके हैं। शुक्रवार की रात (1 मार्च) को अभिनंदन सेफली वाघा-अटारी बॉर्डर की तरफ से देश वापस लौटे। अभिनंदन ने अपने लड़ाकू विमान MiG-21 से पाकस्तान का लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिया था।

The entire nation welcomes you home Abhinandan. You are a true Hero.

इसके बाद पायलट दुर्घटना के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आ गिरे थे। इस बीच उन्हें काफी चोट आई थी। ऐसे में वहां के लोकल लोगों ने उन्हें देख लिया।

India unites to welcome the braveheart back to his homeland! With pride in our hearts & a smile on our faces, #WelcomeHomeAbhinandan!

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 1, 2019