Tiger Zinda Hai Movie Collection Day 6: बाहुबली के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी टाइगर जिंदा है

Tiger Zinda Hai 6th Day Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर ट्यूबलाइट को मिले ठंडे रिस्पॉन्स के बाद सलमान खान की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है नए रिकॉर्ड बना रही है। यह फिल्म केवल पांच दिनों में शानदार कमाई के बलबूते साल 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर बाहुबली 2 मौजूद है। 34.10 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग करने वाली सलमान कैटरीना कैफ की यह फिल्म जल्द ही थमने वाली नहीं है। भारत में फिल्म को 4600 स्क्रिन पर रिलीज किया गया है। वहीं विदेश में 1100 स्क्रिन पर यह रिलीज की गई है। फिल्म की सफलता उसके आंकड़ो से साफ दिखाई दे रही है।

फिल्म के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा- टाइगर जिंदा है दो बड़ी छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे (मंगलवार) को अपना पहला मुश्किल टेस्ट पास कर लिया है। शुक्रवार को फिल्म ने 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़, रविवार को 45.53 करोड़, सोमवार को 36.54 करोड़ और मंगलवार को 21.60 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 173.07 करोड़ रुपए हो गई है।

#TigerZindaHai passes the crucial test on Tue: First working day *after* two big holidays on Sun and Mon [#Christmas]… Is ROCKING… Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr, Tue 21.60 cr. Total: ₹ 173.07 cr. India biz. #TZH

