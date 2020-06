AltBalaji Web Series XXX 2 controversy: फिल्म और टीवी शो प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) इन दिनों ऑल्ट बालाजी (Alt Balaji) वेब सीरीज XXX को लेकर विवादों से घिरी दिख रही हैं। XXX वेब सीरीज के सीन पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नही ले रहा है। सोशल मीडिया पर अब आपत्तिजनक दृश्यों के लिए एकता कपूर को रेप और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

XXX वेब सीरीज के आपत्तिजनक दृश्यों को पहले ब्लर किया गया और बाद में हटा दिया गया लेकिन विवाद थमने का नाम नही ले रहा है। कुछ लोग एकता की जमकर आलोचना कर रहे हैं। एकता की लगातार हो रही आलोचना और उनको मिलने वाली धमकियों के बाद देश के हर हिस्से से महिलाएं उनके समर्थन में आ गई हैं। एकता का सपोर्ट करते हुए एक महिला यूजर ने पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए लिखा, ‘कृप्या इस मामले को गंभीरता से देखें। एकता कपूर को इन अपराधियों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए।’

@CPMumbaiPolice please look into this producers like @ektarkapoor are being theatrened by such petty criminals strict action needs to be taken https://t.co/xFzF56RzBA

