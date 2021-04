देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति दिख रही है। राज्य कई प्रतिबंध लगाकर संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश में हैं लेकिन चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की रैलियों, रोड शो में कोई कमी नहीं आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई है। चुनाव आयोग भी इस मामले पर चुप रहा है जिसे लेकर उसकी आलोचना भी हुई है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग आवाज उठा रहे हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर के मुन्ना भईया यानि दिव्येंदु शर्मा ने भी इस मुद्दे पर चुटकी ली है और कहा है कि चाहे सब रुक जाए लेकिन राजनीतिक दलों की रैली नहीं रुकती।

दिव्येंदु ने अपने ट्विटर पर लिखा है, ‘सब रुक सकता है लेकिन राजनीतिक रैलियां!!! मुझे लगता है कि ये आवश्यक सेवाओं के तहत आती हैं।’ दिव्येंदु के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डॉक्टर सुदीप डे नाम से एक यूजर ने व्यंगात्मक अंदाज में लिखा, ‘लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है ये। चुनाव लोकतंत्र के त्योहार हैं। कोरोना इस तरह के त्योहारों से डरता है।’

मयंक श्रीवास्तव नाम से एक यूजर लिखते हैं, ‘इलेक्शन जीतना सबसे जरूरी है भैया जी।’ अनुराग नाम से एक यूजर ने लिखा, ‘सर 2 मई के बाद जब वेस्ट बंगाल में कोरोना का विस्फोट होगा तब आवश्यक सेवाओं का बंटवारा होगा।’

Sab postponed ho sakta hai but THE POLITICAL RALLIES!!!

I think it comes under essential services

— divyenndu (@divyenndu) April 14, 2021