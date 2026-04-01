Crime Thriller Series Kaattaan: आजकल सिनेमाघरों से ज्यादा लोग घर बैठे आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। वहीं, इस समय जो मूवीज और शो दर्शकों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं, उसमें थ्रिलर जॉनर सबसे पॉपुलर है। ऐसे में अगर आप भी इस जॉनर को पसंद करते हैं, तो चलिए हम आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, जो फिलहाल जियो हॉटस्टार पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है।

इस शो में साउथ अभिनेता विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए हैं। सीरीज का क्लाइमैक्स इतना कमाल है कि ये आपको लास्ट तक आपकी जगह से उठने नहीं देगा। बता दें कि अगर आपने विजय की ‘महाराजा’ देखी थी और आपको वह पसंद आई थी, तो ये क्राइम थ्रिलर सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए आपको बताते हैं उस सीरीज का नाम, कहानी, कास्ट सबके बारे में।

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क्या है क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम

हम जिस वेब सीरीज का जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम ‘काट्टान’ है, जो हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई है। इस सीरीज में विजय के मिलिंद सोमन, सुदेव नायर और मुथुकुमार सहित कई कलाकार नजर आए हैं। वहीं, इसका निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर एम. मणिकंदन और बी. अजित कुमार ने किया है और म्यूजिक राजेश मुरुगेसन ने दिया है। अब बताते हैं कि इसकी कहानी क्या है।

क्या है ‘काट्टान’ की कहानी

‘काट्टान’ की ​कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां के पुलिस स्टेशन में सालों से कोई केस दर्ज नहीं हुआ और वह बंद होने वाला होता है। लेकिन फिर वहां के पुलिस वालों को पहाड़ी पर एक कटा हुआ सिर मिलता है, जो मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद जांच शुरू होती है, जिसमें पता चलता है कि वो सिर ‘मुथु’ (विजय सेतुपति) नाम के एक शख्स का है। अब सवाल खड़ा होता है कि मुथु कौन है।

ऐसे करके कई परतों में यह कहानी घूमती है, जो दर्शक को एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगी। वहीं, इसका सस्पेंस आपको लास्ट तक आपकी जगह से बांधे रखेगा। 10 एपिसोड वाली इस सीरीज के क्लाइमैक्स में जो आपको पता चलेगा, वह दूसरे पार्ट के लिए आपको उत्सुक कर देगा। बता दें कि यह सीरीज तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बंगाली भाषा में देखी जा सकती है।

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