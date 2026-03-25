सिनेमाघरों में इन दिनों रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ धूम मचा रही है। इस फिल्म की कहानी और स्टार्स के अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। यहां तक कि कमाई के मामले में भी यह फिल्म कई दूसरी बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कुछ लोग इसे थिएटर में देख चुके हैं, तो कुछ ओटीटी पर इसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसके आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि उसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला है।

वहीं, अगर आप स्पाई थ्रिलर मूवीज देखने के शौकीन हैं और ‘धुरंधर’ की तरह ही किसी मूवी को देखना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताते हैं, जो आपको काफी पसंद आ सकती है। इसकी कहानी लोगों को आखिर तक आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। यहां तक कि इसके हर सीन में दर्शकों को भरपूर सस्पेंस मिल सकता है। चलिए बताते हैं कि आखिर इस मूवी का नाम, कहानी क्या है और इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।

यह भी पढ़ें: ‘शायद फिर कभी चल पाऊंगा या नहीं’, एक्सीडेंट के बाद अनुराग डोभाल का एक पैर हुआ पूरी तरह सुन्न, बोले- मुझे नहीं पता…

क्या है स्पाई थ्रिलर फिल्म का नाम

2 घंटे 40 मिनट की ये स्पाई थ्रिलर फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी, जिसे क्लेबर मेंडोंका ने डायरेक्ट किया है। वहीं, मूवी में वैगनर मौरा लीड रोल में है, जो आर्मंडो का किरदार निभा रहे हैं। हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं, उसका नाम ‘द सीक्रेट एजेंट’ है। अब बात आती है कि आखिर इस कहानी कैसी है।

क्या है ‘द सीक्रेट एजेंट’ की कहानी

‘द सीक्रेट एजेंट’ की स्टोरी मार्सेलो नाम के एक पूर्व प्रोफेसर के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अचानक तानाशाही और राजनीतिक साजिशों के बीच फंस जाता है और जान बचाने के लिए एक गुप्त एजेंट की तरह छिपकर रहने को मजबूर हो जाता है। इसमें 70 के दशक का लुक, फैशन और म्यूजिक दिखाया गया, जो इसे काफी खास बनाता है। कहानी में थ्रिल, सस्पेंस और पॉलिटिकल ड्रामा भरपूर देखने को मिलने वाला है।

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं फिल्म

इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। बता दें कि आईएमडीबी पर इसे 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा इस मूवी को 98वें ऑस्कर में 4 नॉमिनेशन हासिल किए थे।

यह भी पढ़ें: 2 घंटे 16 मिनट की ये क्राइम मिस्ट्री फिल्म नेटफ्लिक्स पर मचा रही है धमाल

अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं, तो चलिए हम आपको एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री फिल्म के बारे में बताते हैं, जिसका सस्पेंस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें।