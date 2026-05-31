हॉरर फिल्मों का असली मजा तब आता है, जब हर सीन के साथ दिल की धड़कनें तेज होने लगें और स्क्रीन पर क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए। अगर आप भी ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं जो डर, सस्पेंस और रहस्य का जबरदस्त मिश्रण पेश करें, तो जियो हॉटस्टार पर मौजूद ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं। इन फिल्मों में कहीं भूतिया घटनाएं हैं, कहीं अलौकिक शक्तियों का आतंक, तो कहीं ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आखिरी मिनट तक दर्शकों को बांधे रखते हैं।

खास बात यह है कि इनमें सिर्फ जंप स्केयर ही नहीं, बल्कि मजबूत कहानी और शानदार सिनेमैटोग्राफी भी देखने को मिलती है। अगर आप हॉरर का तगड़ा डोज लेना चाहते हैं, तो ‘द ट्रेन ऑफ डेथ’ से लेकर ‘द ब्लैक फोन’ तक इन मूवीज को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन मूवीज के बारे में।

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द ट्रेन ऑफ डेथ

‘द ट्रेन ऑफ डेथ’ एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है, जिसमें एक ऐसे ट्रेन सफर की कहानी देखने को मिलती है, जो यात्रियों के लिए खौफनाक सपने में बदल जाती है। जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, रहस्यमयी घटनाएं और मौतें शुरू हो जाती हैं। फिल्म का सस्पेंस और डरावना माहौल दर्शकों को लगातार बेचैन बनाए रखता है। इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

द मीडियम

थाईलैंड की सबसे चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक ‘द मीडियम’ एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई गई फिल्म है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके शरीर पर किसी अलौकिक शक्ति का कब्जा हो जाता है। फिल्म में दिखाए गए डरावने दृश्य और रहस्य इसे बेहद प्रभावशाली बनाते हैं।

सिड्यूसर

अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ‘सिड्यूसर’ आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। फिल्म में रहस्य, डर और मानसिक तनाव का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो दर्शकों को अंत तक सोचने पर मजबूर कर देता है। यह भी जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।

द ब्लैक फोन

हॉलीवुड हॉरर फिल्म ‘द ब्लैक फोन’ अपनी शानदार कहानी और डरावने माहौल के लिए दुनियाभर में सराही गई। फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे एक खतरनाक किडनैपर अगवा कर लेता है। बंद कमरे में रखा एक पुराना फोन अचानक बजने लगता है और फिर शुरू होता है डर और रहस्य का सिलसिला। फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है।

अदर

निकोल किडमैन स्टारर ‘अदर’ हॉरर जॉनर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। कहानी एक महिला और उसके बच्चों की है, जो एक पुराने घर में रहते हैं। घर में होने वाली अजीब घटनाएं धीरे-धीरे ऐसे राज खोलती हैं जो दर्शकों को चौंका देते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स आज भी हॉरर प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

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