बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये फिल्म 6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी। मगर इस फिल्म को आने में अभी काफी समय है और अगर आप पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म देखने के शौकीन हैं जो अमेजन प्राइम वीडियो पर इस वक्त ‘नागबंधम’ ट्रेंड कर रही है।

जी हां! ‘नागबंधम: द सीक्रेट ट्रेजर’ एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जिसमें पौराणिक मान्यताओं, इतिहास और रहस्य को एक साथ पिरोने की कोशिश की गई है। निर्देशक अभिषेक नामा ने फिल्म को बड़े कैनवास पर पेश किया है। फिल्म में भव्य सेट, रहस्यमयी माहौल और पौराणिक दुनिया की झलक दिखाई गई है।

फिल्म की कहानी ‘ब्रह्म कमलम’ की तलाश और ‘नागबंधम’ से जुड़े एक गहरे रहस्य पर आधारित है। कहानी हिमालय में मौजूद एक प्राचीन मंदिर के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस मंदिर में सदियों से एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली दिव्य शक्ति सुरक्षित है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी योद्धा रुद्र (विराट कर्ण) को सौंपी जाती है।

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माना जाता है कि मंदिर में मौजूद यह शक्ति हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से जुड़ी हुई है। इसे सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष जादुई बंधन बनाया गया है, जिसे ‘नागबंधम’ कहा जाता है। जैसे-जैसे रुद्र इस रहस्य की तह तक पहुंचता है, ‘ब्रह्म कमलम’ और मंदिर में छिपी दिव्य शक्ति के बीच का संबंध सामने आने लगता है। कहानी इसी रहस्यमयी शक्ति की खोज, उसकी सुरक्षा और उसे हासिल करने की कोशिशों के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है।

पौराणिक और एक्शन-एडवेंचर फिल्म ‘नागबंधम: द सीक्रेट ट्रेजर’ 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है। इसमें विराट कर्ण मुख्य भूमिका में रुद्र का किरदार निभा रहे हैं, जबकि नाभा नटेश पार्वती और ऋषभ साहनी अब्दाली की भूमिका में नजर आते हैं।

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फिल्म की स्टार कास्ट में ईश्वर्या मेनन, दक्षा नागरकर, जगपति बाबू, महेश मांजरेकर, अनसूया भारद्वाज, मुर्ली शर्मा और रामचंद्र राजू (गरुड़ राम) भी शामिल हैं।