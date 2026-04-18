Supernatural Horror Thriller Movie: वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कुछ लोग अपने घरवालों के साथ घूमने का प्लान बना रहे होंगे, तो कुछ आराम से घर पर बैठकर ओटीटी पर फिल्म देखने वाले हैं। ऐसे में अगर आप भी मूवी लवर्स हैं और किसी नई फिल्म की तलाश कर रहे हैं, तो चलिए आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद एक ऐसी सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बताते हैं। जिसमें डर के साथ-साथ एडवेंचर, सस्पेंस और अलग-अलग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि उस फिल्म का नाम क्या है, कहानी क्या है।

क्या है सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म का नाम

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह हॉलीवुड मूवी है। जिसे साल 2021 में रिलीज किया गया था। फिल्म का नाम ‘ब्लड रेड स्काई’ है, जिसे पीटर थोरवार्थ ने डायरेक्ट किया। ‘ब्लड रेड स्काई’ में पेरी बॉमाइस्टर, डोमिनिक पर्सेल, अलेक्जेंडर शीयर, रोनाल्ड मोलर और चिडी अजुफो जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया।

यह भी पढ़ें: ‘मुझे उनके लिए बुरा लगा…’, विराट कोहली ने किया था लिजलैज़ का पोस्ट लाइक, अब जर्मन इन्फ्लुएंसर ने किया रिएक्ट

क्या है फिल्म ‘ब्लड रेड स्काई’ की कहनी

फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लेन हाईजैक से। नादजा नाम की एक महिला अपने बेटे एलिजा के साथ न्यूयॉर्क जा रही होती है। क्योंकि वह एक गंभीर और रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए वह अमेरिका जा रही है।

लेकिन सफर के बीच में ही कुछ खूंखार आतंकवादी विमान को हाईजैक कर लेते हैं। धीरे-धीरे हालात बेकाबू होने लग जाते हैं और नादजा की छुपी हुई सच्चाई सामने आने लग जाती है कि वह असल में वैम्पायर है। इसके बाद वह अपने बेटे और यात्रियों को बचाने के लिए जो करती है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

आईएमडीबी पर मिली है अच्छी रेटिंग

बता दें कि इस मूवी को आईएमडीबी पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं, जब फिल्म रिलीज हुई थी, तो क्रिटिक्स और आम दर्शकों की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था। इसे सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। ऐसे में अगर अब आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में वीकेंड के लिए शामिल कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र में की करियर की शुरुआत, टीवी शो छोड़ बनीं इंफ्लुएंसर, अब करोड़ों की कमाई करती हैं जन्नत जुबैर