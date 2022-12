Paritosh Tripathi Wedding: मीनाक्षी संग शादी के बंधन में बंधे टीवी के मशहूर ‘मामा जी’, अभिनेता पंकज त्रिपाठी सहित ये सितारे हुए शामिल

‘मामा जी’ (Mama Ji) के नाम से मशहूर टीवी के कलाकार परितोष त्रिपाठी (Paritosh Tripathi) शादी के बंधन में बंध गए हैं।

परितोष त्रिपाठी ( image: instagram)

‘मामा जी’ (Mama Ji) के नाम से मशहूर टीवी के कलाकार परितोष त्रिपाठी (Paritosh Tripathi) अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरूआत करने जा रहे हैं। एक्टर व एंकर परितोष शादी के बंधन में बंध गए हैं। करीबी रिश्तेदारों के बीच बिहार के गोपालगंज के रहने वाले परितोष ने पिथौड़ागढ़ की मीनाक्षी चांद (Meenakshi Chand) के साथ सात फेरे लिए हैं। उत्तराखंड की वादियों में उन्होंने ब्याह रचा लिया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। परितोष और मीनाक्षी की शादी में कई सेलेब्ल भी शामिल हुए, जिन्होंने कपल को आशीर्वाद दिया। देहरादून के किमाड़ी स्थित अतरक्षिया रिजॉर्ट में आयोजित हुए समारोह की शोभा अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj tripathi) ने बढ़ाई। परितोष बारात के दौरान के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी ठुमकते दिखाई दे रहे हैं।

