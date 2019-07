ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की आने वाली फिल्म वार का टीजर हाल में जारी कर दिया गया है। फिल्म वॉर (War) के टीजर में ऋतिक रोशन धमाकेदार एक्शन करते नजर आए। वहीं टाइगर श्रॉफ भी कमाल का स्टंट करते दिखे। फिल्म के टीजर में दोनों की एंट्री धमाकेदार रही। दोनों के डांस और एक्शन के दीवाने लोग फिल्म के टिजर को काफी सराहे। फैंस के प्रशंसाओं के बीच टाइगर श्रॉफ के पिता और मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ का भी टीजर पर अपना रिएक्शन दिया है। टाइगर और ऋतिक के वार के एक्शन टीजर को लेकर जैकी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में वार के टीजर को शेयर करते हुए पुराने दिनों को याद किया। जैकी श्रॉफ ने लिखा- ‘मुझे याद है वो पल जब ऋतिक रोशन फिल्म किंग अंकल के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर थे और टाइगर एक छोटा बच्चा था। उस वक्त सेट के दौरान वो उस छोटे से बच्चे का कितने अच्छे से ध्यान रखते थे। आज मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड और हैंडसम स्टार के साथ काम कर रहा है जिसे वो अपना आदर्श मानता है। आशीर्वाद।’

I remember the moment when @iHrithik was assisting in king Uncle and @iTIGERSHROFF was a lil Kid and how he used to look after my boy now facing one the most talented handsome Lad who my Boy Adores.

Blessed. https://t.co/bbr2Ikr4IH#WarTeaser #WAR

— Jackie Shroff (@bindasbhidu) July 15, 2019