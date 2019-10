War, The Sky Is Pink Box Office Collection: फिल्म वॉर का क्रेज दर्शकों पर अभी तक देखने को मिल रहा है। दूसरे वीक में पहुंच चुकी ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) स्टारर फिल्म वॉर (WAR) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। लगातार दूसरे हफ्ते में भी फिल्म का बोलबाला जारी है। दूसरे हफ्ते के शनिवार और रविवार को भी फिल्म ने धांसू कमाई की। ऐसे में फिल्म 275 करोड़ के करीब जा पहुंची है और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी।

बता दें, फिल्म वॉर ने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 7 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 11 करोड़ 20 लाख रुपए। रविवार को फिल्म का आंकड़ा रहा 13 करोड़ 20 लाख रुपए। ऐसे में टोटल पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते की कमाई को मिला कर 260 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। तो वहीं तमिल और तेलुगू में भी फिल्म वॉर जम कर कमाई कर रही है। फिल्म ने ऐसे में टोटल 271.65 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब मामला 300 करोड़तक पहुंच ही जाएगा।

#War continues its splendid run in Weekend 2… Shows big gains on [second] Sat and Sun, taking it closer to ₹ 275 cr mark… #War [ #Hindi ; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr, Sun 13.20 cr. Total: ₹ 260 cr. Including #Tamil + #Telugu : ₹ 271.65 cr. #India biz.

इधर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ बेशक धीमी गति से बिजनेस कर रही है। लेकिन अभी थमी नहीं है। फिल्म द स्काई इज पिंक की कमाई पहले दिन से ही काफी डल रही है। अगर ऋतिक की फिल्म वॉर से प्रियंका की फिल्म की तुलना की जाए तो ‘द स्काई इज पिंक’ कहीं टिक ही नहीं पाती। दूसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा जोश दिखाया था जो कि रविवार तक टिका रहा। फिलहाल प्रियंका की फिल्म ने अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ही कमाई की है। शुक्रवार यानी कि ओपनिंग डे पर फिल्म ने कमाए थे 2 करोड़ 50 लाख रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए थे 4 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा था 4 करोड़ 20 लाख रुपए। फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है- 10 करोड़ 70 लाख रुपए।

#TheSkyIsPink is dull… Gathered momentum on Day 2 [Sat], but fell flat on Day 3 [Sun], more so towards evening shows… Even its target audience – multiplex crowd – didn’t embrace it wholeheartedly… Fri 2.50 cr, Sat 4 cr, Sun 4.20 cr. Total: ₹ 10.70 cr. #India biz.

