War Box Office Collection Day 6: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर लोगों को बेहद पसंद आ रही है। फिल्म लगतार बॉक्स पर शानदार प्रदर्शन करते 200 करोड़ के करीब पहुंच रही है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई वॉर वीकेंड में इसकी कमाई काफी उछाल देखने को मिला है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने बुधवार यानी ओपनिंग डे पर जहां 51.60 करोड़ रुपए कमाए वहीं गुरुवार को फिल्म का कलेक्शन 23.10 करोड़ रुपए रहा। इसके साथ ही शुक्रवार और शनिवार को क्रमशः21.30 करोड़ और 27.60 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक पांचवे दिन फिल्म ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 36 करोड़ जोड़े वहीं महानवमी के दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए। अब तक फिल्म कुल 179 करोड़ से उपर की कमाई कर चुकी है।

इसके साथ ही ऋतिक-टाइगर की यह फिल्म अमेरिका, यूएई, कनाडा में भी शानदार कमाई कर रही है। तरण आदर्श ने इस बाबत एक ट्वीट कर इंडिया से बाहर इसकी कमाई का आंकड़ा दिया है। तरण के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.040 डॉलर यानी 50 करोड़ की कमाई की कर चुकी है। इंडिया और बाहर की कमाई देखते हुए ट्रेड पंडितों का मानना है कि फिल्म दशहरे के दिन यानी मंगलवार को 30 से 40 करोड़ की कमाई कर सकती है। लिहाजा जल्द ही यह 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

#War takes a splendid start #Overseas… Opening weekend: $ 7.040 million [₹ 50 cr]…#USA – #Canada: $ 2.113 mn#UAE – #GCC: $ 2.710 mn#UK: $ 432k

ROW: $ 1.785 mn

Note: Few cinemas yet to report.

O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 7, 2019