War Box Office Collection Day 19: 300 करोड़ का आंकड़ा छूते ही वॉर 2 बनाने का फैसला, 2019 की बनी सबसे बड़ी फिल्म

War Box Office Collection Day 19: टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर कमाई के अपने पूरे रफ्तार में है। फिल्म अपने रिलीज के तीसरे सप्ताह को पूरा करते हुए बॉक्स ऑफिस पर साल 2019 में नए रिकॉर्ड कायम करने की ओर बढ़ रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने अच्छे परफॉर्मेंस के चलते अब तक कुल 295.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है। 18 दिनों के बाद भी फिल्म लगातार दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हो रही है। ट्रेड पंडित तरण आदर्श ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है- वॉर बॉक्स ऑफिस पर लीड कर रही है जबकि इस हफ्ते कई और फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं।

गौरतलब है कि अपने पिछले ट्वीट में तरण ने इस बात की जानकारी दी थी कि फिल्म रविवार तक 300 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। फिल्म के रिलीज के तीसरे हफ्ते की बात करें तो इसने शुक्रवार को 2.80 करोड़ की कमाई की। शनिवार को भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4.35 करोड़ कमाए। हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने कुल 295.75 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं रविवार तक इसके कुल कलेक्शन को लेकर तरण आदर्श ने वॉर के 300 करोड़ का आंकड़ा छू लेने की जानकारी दी है। तरण ने लिखा -अबकी बार 300 पार। वॉर ने ट्रिपल सेंचुरी पूरी की।

Abki baar 300 paar… #War hits triple century… Analysing the Blockbuster run of the highest grossing #Hindi film of 2019… My opinion on Bollywood Hungama: https://t.co/6yJGpETpbB pic.twitter.com/wb8QYbGeji

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 21, 2019