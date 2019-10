War Box Office Collection Day 18: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर धुआंधार कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है। फिल्म वॉर की कमाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इधर, इस फिल्म के आसपास रिलीज हुईं कुछ अन्य फिल्में कुछ करोड़ कमा कर ही कईं गुम हो गईं। तो कुछ फिल्में ओपनिंग डे पर 80 -90 लाख से ऊपर ही नहीं उठीं। फिल्म वॉर के कलेक्शन की बात करें तो तीसरे वीक में एंटर करने वाली वॉर ने शुक्रवार को 2.80 करोड़ रुपए कमाए।

ऐसे में अब फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 277.95 करोड़ रुपए। लेकिन वॉर लने तमिल और तेलुगू में भी बढ़िया कमाई की है। इन भाषाओं की कमाई को मिला कर फिल्म वॉर ने कमा लिए हैं 292.05 करोड़ रुपए। ऐसे में अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि फिल्म वॉर आज यानी रविवार को 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेगी।

बता दें, इस हफ्ते सैफ अली खान (Saif Ali Khan) स्टारर फिल्म लाल कप्तान (Laal Kaptaan) भी रिलीज हुई है। तो वहीं ऋतिक की वॉर रिलीज के साथ ही साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म सैरा नरसिम्हा रेड्डी भी रिलीज हुई थी। ये दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर अब कमाई करके छू हो चुकी हैं।

इसी हफ्ते (18 अक्टूबर) रिलीज हुई फिल्म ‘लाल कप्तान’ ने ओपनिंड डे पर बहुत ही ठंडा बिजनेस किया फिल्म ने सिर्फ 90 लाख रुपए ही कमाए। तो वहींं साउथ इंडियन फिल्म सैरा नरसिम्हा रेड्डी की कमाई भी अच्छी खासी हुई है।

#War continues to lead, despite multiple new films releasing this week… [#Hindi; Week 3] Fri 2.80 cr. Total: ₹ 277.95 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 291.05 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 19, 2019