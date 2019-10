War Box Office Collection Day 17, Laal Kaptaan Movie 1st Day: फिल्म वॉर की कमाई लगातार जारी है। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर 285 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। दूसरे हफ्ते में स्ट्रॉन्ग रही वॉर के आगे अब इस हफ्ते सैफ अली खान (Saif Ali Khan) स्टार फिल्म लाल कप्तान (Laal Kaptan) रिलीज हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा था कि ऋतिक-टाइगर की फिल्म को अब कड़ी टक्कर मिल सकती है।

क्या सैफ की फिल्म लाल कप्तान ऋतिक की वॉर के कलेक्शन पर असर डालेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये भी बता दें कि सैफ की फिल्म की ओपनिंग कुछ खास नहीं रही है। पर आने वाले दिनों में बाजी जरूर पलट सकती है। वहीं फिल्म वॉर दूसरे हफ्ते में काफी सट्रॉन्ग खड़ी है।

शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 7.10 करोड़ रुपए। शनिवार को वॉर का कलेक्शन हुआ- 11.20 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कमाए 13.20 करोड़ रुपए, सोमवार को फिल्म ने कमाए 4.40 करोड़ रुपए। मंगलवार को वॉर ने 3.90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बुधवार को फिल्म की कमाई हुई 3.35 करोड़ रुपए।

तो वहीं गुरुवार को फिल्म ने कमाए 3.50 करोड़ रुपए। ऐसे में टोटल कमाई हुई- 275.15 करोड़ रुपए। कमिल और तेलुगू में फिल्म WAR ने अच्छी खासी कमाई की। ऐसे में टोटल कमाई हुई 28 करोड़ रुपए।

#War stays strong in Week 2… Has one more week to score… No major release [till #HF4] will help… [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr, Sun 13.20 cr, Mon 4.40 cr, Tue 3.90 cr, Wed 3.35 cr, Thu 3.50 cr. Total: ₹ 275.15 cr. Incl #Tamil + #Telugu: ₹ 288 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 18, 2019