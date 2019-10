War Box Office Collection Day 16: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म WAR का धमाल सोलवें दिन भी जारी है। ऐसे में अब फिल्म वॉर एक एक कर कई सारी फिल्मों को पछाड़ते हुए नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। टाइगर (Tiger Shroff) की फिल्म न रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म ‘संजू’ को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ा। तो वहीं अब आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म ‘धूम 3’ को ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की वॉर पछाड़ने की तैयारी में है।

वॉर ने अभी तक280 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऐसे में ये फिल्म अब फिल्म DHOOM 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आज ये फिल्म आमिर की फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्श को क्रॉस कर सकती है। फिल्म व़ॉर दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में बेहतर परफॉर्म कर रही है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 7.10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शनिवार को फिल्म ने कमाए थे 11.20 करोड़ रुपए।

रविवार को वॉर का कलेक्शन रहा था13.20 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म वॉर ने कमाए 4.40 करोड़ रुपए। मंगलवार को वॉर ने 3.90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो वहीं बुधवार को फिल्म ने कमाए- 3.35 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ- 271.65 करोड़ रुपए।

#War will cross *lifetime biz* of #Dhoom3 today [Wed]… Will cross #Sultan over the weekend… [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr, Sun 13.20 cr, Mon 4.40 cr, Tue 3.90 cr, Wed 3.35 cr. Total: ₹ 271.65 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 284.20 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 17, 2019