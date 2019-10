War Box Office Collection Day 12: ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर स्टारर फिल्म ‘वॉर’ दर्शकों के बीच धूम मचा रही है। फिल्म व़ॉर ने अब तक 250 करोड़ के कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में ऋतिक और टाइगर फैंस बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। जल्द ही फिल्म वॉर 300 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी। ये फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़न में लगी है। इसी के साथ ही वॉर साल 2019 की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने अब तक ह्यूज कमाई की है। तो वहीं दूसरे पायदान पर विक्की कौशल की उरी है।

फिल्म व़ॉर ने दूसरे हफ्ते में शुक्रवार को कमाए 7.10 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म की 11.20 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस हिसाब से पिछला सारा जोड़ कर फिल्म टोटल 246.80 करोड़ कमा चुकी है। इसके अलावा ये फिल्म तमिल और तेलुगू में भी रिलीज हुई। वॉर ने तमिल और तेलुगू की कमाई मिला कर अब तक 257.75 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ऐसे में फिल्म अब 300 करोड़ के आंकड़े को भी छूने की तैयारी में है।

#War benchmarks… Crossed ₹ 50 cr: Day 1 ₹ 100 cr: Day 3 ₹ 125 cr: Day 4 ₹ 150 cr: Day 5 ₹ 175 cr: Day 6 ₹ 200 cr: Day 7 ₹ 225 cr: Day 8 ₹ 250 cr: Day 11 #India biz. #War crosses *lifetime biz* of #Uri , becomes second highest grosser of 2019.

अब रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है ये जानना काफी इंट्रस्टिंग है। रविवार की कमाई मिला कर वॉर 300 करोड़ के और करीब आ जाएगी। ऋतिक-टाइगर की वॉर सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी धाकड़ कमाई कर रही है। फिल्म वॉर का जलवा यूएसए और कनाडा में ंभी देखने को मिल रहा है। फिल्म वॉर ने नॉर्थ अमेरिका में हाई ग्रॉसिंग कमाई की है। अभी भी फिल्म रन कर रही है। वहां फिल्म का टोटल कलेक्न 3.2 मिलियन डॉलर हो गया है।

#War flies high yet again… Biz shows a big upturn on [second] Sat, making its journey to ₹ 300 cr a surety… #War [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr. Total: ₹ 246.80 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 257.75 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 13, 2019